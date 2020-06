Comment voyager moins cher en Belgique ?

Le train malin

Ne dites plus " B-Excursion " dites : " Discovery Combi ". Dès lors que vous envisagez une escapade dans un lieu en particulier, ça peut valoir la peine de jeter un œil au site de la SNCB pour voir si votre destination n’est pas liée à un tarif réduit.

À titre d’exemple, si vous envisagez une sortie d’un jour à la mer et que vous voulez faire un crochet chez Sea Life à Blankenberge, les enfants de 3 à 11 ans peuvent bénéficier d’un ticket aller/retour à 15€ comprenant l’entrée à Sea Life contre 28,70€ (2 Go Pass 1 à 6,60€ + 15,50€ l’entrée) soit une économie de 13,70€ par enfant. Sachez tout de même qu’une personne de plus de 12 qui achète un ticket peut faire voyager gratuitement 4 enfants l’accompagnant. Par contre, pour les adultes, il faudra compter entre 19,90€ et 27,90€ pour un aller/retour en fonction de votre gare de départ ce qui peut être une économie plus ou moins intéressante. Si vous faîtes le choix de prendre un ticket au tarif plein ou si vous avez un rail pass. Avec ce dernier, le voyage vous coûtera 32,10 € (2 trajets en rail pass à 8,30€ + une entrée à Sea life à 15,50€ si achetée sur internet).

Bref, il faudra sans doute sortir la calculette pour un trajet en train, mais sachez que la SNCB propose le " Dicsovery Combi " sur des destinations comme le Zoo d’Anvers, Pairi Daiza, le Zoo de Planckendael, Walibi, Plopsaland (La Panne), Plopsa Coo, Bellewaerde, Bobbejaanland, le Musée Hergé, Train World, l’Atomium (avec Mini Europe et l’Adam) ou même pour faire une descente de la Lesse en Kayak.

Et puis, le bon plan ultime pour le moins de 26 ans, c’est le Go Pass Unlimited. Il n’est possible de l’utiliser que pendant les congés, mais il peut s’échanger contre 15€ pour 7 jours et 25€ pour 1 mois pendant les vacances d’été.

Sachez également que la SNCB propose des trajets avec nuits d’hôtels à tarifs préférentiels, mais aussi des réductions pour les groupes et familles nombreuses, pour les seniors ou les militaires par exemple.