Comment utiliser le cruise control en toute sécurité?

Prenez garde si vous êtes adeptes du cruise control. Une étude le prouve : vous freinez moins vite en cas d'urgence quand votre régulateur de vitesse est activé. Votre vigilance baisse même si une nouvelle technologie, le cruise control adaptatif, tente de minimiser les risques.

Deux véhicules sur trois sont équipés de cruise crontrol en Belgique. Le régulateur de vitesse est devenu une habitude pour de nombreux Belges. Grâce à cette technologie, le conducteur peut maintenir sa vitesse sans utiliser la pédale d'accélération. Mais une étude montre aujourd'hui le danger de cette pratique.

A 120 km à l'heure, sans cruise control, vous parcourez 33 mètres avant de réagir et freiner. Avec le régulateur de vitesse activé, il vous faudra 66 mètres avant de freiner, c'est le double.

Temps de réaction

"Lorsque le conducteur utilise le cruise control, il est moins attentif, ce qui allonge son temps de réaction en cas d'urgence. Son temps de réaction va passer de une seconde à deux secondes. Il va donc parcourir plus de mètres avant de s'arrêter" précise Belinda Demattia, de l'Agence wallonne pour la sécurité routière.

Autre problème, un Wallon sur deux avoue utiliser son cruise control au-dessus des 120 km à l'heure. La distance de réaction devient alors encore plus longue. Sur certaines portions d'autoroute, des panneaux interdisent l'utilisation du régulateur de vitesse. Pour prévenir un maximum les dangers, les marques automobile misent de plus en plus sur le cruise control adaptatif. Une nouvelle technologie qui permet l'anticipation automatique de la vitesse du véhicule.

L'Agence wallonne pour la sécurité routière conseille de n'utiliser le cruise control que sur autoroute, quand le trafic est fluide et que les conditions météorologiques sont bonnes. En Belgique, 30% des accidents mortels sont liés à la vitesse du véhicule.