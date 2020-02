Comment une brasserie belge installée en Suisse est devenue une success story

Les "craft beers", ces bières artisanales brassées en volumes réduits, sont très en vogue. Un Belge originaire de Silly dans le Hainaut, a décidé de se faire sa petite place au soleil en développant sa brasserie dans le Valais en Suisse. Sur place, il s’est même associé à des vignerons pour sa production de bière. Nous sommes allés sur place pour voir comment a débuté cette success story.

Nichée au pied des montagnes à l'entrée du Valais suisse, la ville de Martigny est connue pour son eau qui serait la plus pure d'Europe. C’est notamment pour cette raison que Nicolas Roberti, un Belge de 37 ans, a décidé d'y installer son activité il y a 4 ans. Il raconte pourquoi il s’est lancé dans cette aventure: " Je viens en Suisse depuis que je suis tout petit et j’ai une vraie affection pour ce pays. Le paysage est magnifique. L’eau particulièrement pure est facile à travailler pour les brasseurs. Mais l’opportunité du cadre dans lequel on a pu installer la brasserie a été déterminante ".

La rencontre fructueuse du vin et de la bière

Le climat très ensoleillé du Valais permet aussi à la vigne de s'épanouir. Frédéric Rouvinez est à la tête d'un domaine de 150 hectares. Il gère avec son frère et sa sœur, la plus importante entreprise caviste du canton. Les racines noires jaunes rouges d’une maman belge ont fait émerger une idée dans l'esprit de Frédéric. " Grâce à nos attaches belges dans la famille, on aime ce qui fermente, on aime la bière. On avait même développé une recette. On a rencontré Nicolas Roberti par pur hasard, un mois avant de lancer un investissement dans une brasserie ". Voilà comment est née la rencontre du vin et de la bière. Car la brasserie de Nicolas est attenante aux installations et aux entrepôts de la famille Rouvinez.