Comment un enseignant non-vacciné peut contaminer ses élèves, le cas américain analysé et illustré

Or, plusieurs cas d'élèves infectés par leur professeur ont été rapportés chez nous depuis la rentrée. Et la Belgique n'est pas une exception, de nombreux pays se retrouvent face à ce phénomène. Aux Etats-Unis, le CDC, la principale agence de santé publique, a d'ailleurs réalisé une enquête très précisé le cas d'un enseignant californien non-vacciné et non-masqué ayant infecté plusieurs de ses élèves , masqués eux.

À cause de la pandémie de coronavirus qui fait de la résistance, la rentrée "normalisée" de cette année 2021 suscite beaucoup d'interrogations. Parmi celles-ci, la vaccination des enseignants, pour leur protection, mais aussi pour celles des élèves. Peu avant septembre, une note allant dans le sens d'un vaccin obligatoire pour les métiers à haut risque avait été remise par le GEMS aux autorités. Pour ces experts, le corps enseignant fait partie de ces professions exposées, à l'instar du personnel soignant, des coiffeurs ou des personnes actives dans l'HoReCa. Une recommandation finalement non suivie lors du comité de concertation.

Du 23 au 26 mai, parmi les 24 élèves de l'enseignant, 22 élèves, tous non éligibles à la vaccination en raison de leur âge, ont subi un test de dépistage. Douze ont reçu des résultats positifs. Les deux rangées les plus proches du bureau de l'enseignant étaient les plus touchées, 80% des élèves infectés (huit sur dix). Sur les trois dernières rangées il était de 28 % (quatre sur quatorze). Du 24 mai au 1er juin, six des 18 élèves d'une autre année à l'école ont été testés positifs, sans doute à cause des interactions entre élèves dans la sphère scolaire et/ou privée.

Huit cas supplémentaires ont également été identifiés, tous chez les parents et les frères et sœurs des élèves de ces deux années. Trois concernaient des personnes complètement vaccinées. Au total, 27 cas ont été identifiés. Parmi ceux-ci, le séquençage complet du génome a été possible pour 18 d'entre eux, révélant qu'ils avaient tous été infectés par la variante Delta (B.1.617.2). Aucun autre membre du personnel de l'école n'a déclaré être tombé malade. Aucune personne infectée dans cette épidémie n'a été hospitalisée.

Dans cette école, maternelle et primaire, de 205 élèves, 22 membres du personnel sur 24 sont vaccinés. Toutes les salles de classe sont équipées de filtres à air à haute efficacité et les portes et fenêtres étaient laissées ouvertes. Des mesures qui, d'après les experts du CDC ont contribué à freiner la propagation du virus et à limiter ce foyer d'infection.