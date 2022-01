Comment tenir ses bonnes résolutions pour 2022 ?

En ce début d’année, vous faites partie peut-être de celles et ceux qui adoptent de bonnes résolutions : arrêter de fumer, manger mieux, se mettre au sport, se remettre en forme, etc. Des résolutions, on en fait presque tous : le tout, c’est de ne pas jeter l’éponge au bout de quelques semaines. Voici les conseils d’un professionnel pour essayer de s’y tenir.

S’y mettre à plusieurs

Selon Olivier Luminet, professeur de psychologie de la santé à l’UCLouvain, "il ne faut surtout pas le faire seul. Il ne faut pas se dire 'Moi je le fais, peu importe si ma famille et mes amis changent et prennent leurs résolutions'". Au contraire, le soutien des autres est fondamental, notamment pour tenir sur la durée. "C’est en ayant le soutien des amis, de la famille, d’autres personnes qui partagent ces résolutions, qu’on va pouvoir tenir", ajoute l’expert.

Ne pas mettre la barre trop haut

Et puis, les bonnes résolutions peuvent parfois nous faire du tort, quand on n’arrive pas à les respecter. Alors, pour ne pas être déçu, mieux vaut parfois ne pas mettre la barre trop haut.

"Il ne faut pas adopter des résolutions démesurées, mais plutôt rester dans des choses réalistes, proportionnées, sans vouloir tout changer à sa vie. Il vaut mieux modifier quelques petits éléments réalistes tout bouleverser", conseille Olivier Luminet.

Si malgré tout vous n’y arrivez pas, sachez au moins que vous n’êtes pas seul. D’après une étude française, 88% de ceux qui prennent des résolutions ne les tiennent pas plus de deux mois.