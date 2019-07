Comment survivre à la chaleur? Voici 9 endroits où se mettre au frais

39°C annoncés cette semaine en Belgique. La chaleur devrait être étouffante et le code orange en vigueur dans tout le pays. De quoi vouloir plonger dans une piscine de glaçons pour se rafraîchir. Mais si on n'a pas de piscine dans son jardin ? Voici une liste non exhaustive des endroits où vous mettre au frais pour surmonter cette journée ensoleillée.

Au cinéma

Commençons calmement par un grand classique. Quoi de mieux que de respirer de l'air frais aux douces odeurs de pop-corn ? Et de regarder un film ou même de faire une sieste ? Pendant que les autres suffoquent dehors, profitez de la climatisation et de l'ambiance tamisée des salles de cinéma.

Au programme, de quoi revivre son enfance avec la Roi Lion, Toy Story4 ou encore Spiderman...

Dans un centre commercial

En plus d'être climatisés, les centres commerciaux sont encore le paradis des soldes (jusqu'au 31 juillet). City 2, Woluwe shopping center, l'Esplanade de Louvain-la-Neuve, Médiacité à Liège, la Rive Gauche à Charleroi... autant de lieux pour se prendre un smoothie à la banane, aux graines de courge et au yaourt light tout en faisant les achats de dernière minute avant la fin des soldes et en participants aux activités d'été.

Dans une cathédrale ou un église

De hauts murs de briques, de grandes salles sombres, une légères musique d'orgue et vous voila remis de cette chaleur. En plus de vous détendre, l'église vous offre son histoire. Profitez-en pour la visiter et vous octroyer une pause culturelle et historique.

Au musée

Et pourquoi pas, dans la même optique culturelle que les églises, vous rendre au musée. Notre plat pays en regorge. Il y en a pour tous les goûts: musée de la BD (Hergé, Louvain-la-Neuve), de l'art contemporain (Kanal, Bruxelles), de la guerre (musée royale de l'Armée et d'Histoire Militaire, Bruxelles), des voitures (AutoWorld, Bruxelles), de la photographie (Charleroi), des animaux (Aquarium Museum, Liège)...

Dans le tram

N'allez pas dans les bus TEC bondés où l'air conditionné ne se ressent pas. Mais bien dans les trams, aux heures les plus calmes. L'air avoisine les 20°C, les sièges sont libres et il fait silencieux. Cela fonctionne aussi pour (certains) trains et les avions, tous deux poussant la soufflerie au maximum.

Dans une grotte

La Wallonie possède plus de 15 grottes ouvertes au public. Parmi les plus connues, on retrouve les Grottes de Han-sur-Lesse et les Minières néolithiques de Spiennes, qui font partie du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Reproductions ou naturelles, elles enregistrent toujours des températures inférieures à celle de dehors en été. En général, en Belgique, elles se situent entre 10°C et 13°C. Le sentiment de fraîcheur est également dû à un niveau d'humidité élevé (presque 100%).

En période de canicule comme maintenant, la différence de température entre l'air et la grotte peut atteindre 20°C. Vous pourriez vite regretter d'être descendu en short et en tee-shirt.