Comment sensibiliser les jeunes aux risques du coronavirus? Les stars des réseaux sociaux se mobilisent

Comment vous sentez-vous face à la situation actuelle ? Où vivez-vous et comment ça se passe chez vous? Pour m part, je reste bien au chaud à la maison avec mon chéri et les chats. Par chance il peut faire du télétravail. Pour ma part, mon activité est un peu ai ralenti vu qu'elle consiste à 80% à créer du contenu pour les marques de déco et de DIY qui sont elles aussi à l'arrêt ! Du coup je vais utiliser ce temps pour créer des DIY pour moi (ça fait longtemps), faire les formations que j'ai acheté et jamais terminées, ranger la maison, finir les petits travaux qu'on ne prend pas le temps de faire, trier les vêtements, se balader dans les bois,... Et surtout éviter de sortir dans les lieux publics si ce n'est pas nécessaire. Je vois encore beaucoup de stories de gens qui font des lockdown party, les gars, je pense que vous n'avez pas bien compris la gravité de la situation. Plus vous continuez à être irresponsables, plus ce confinement va durer... Bref prenez soin de vous, reflechissez, ne cédez pas à la panique car ça n'arrangera rien! Et surtout n'abandonnez pas vos animaux ils n'ont rien avoir la dedans!!! Plein de courage à vous tous, je vous envoie plein de bonnes ondes, et je vais essayer de continuer à vous en partager en story