Comment sécuriser son compte Facebook ?

Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook, passe devant le Congrès américain aujourd’hui. Il devrait présenter son mea culpa et endosser les responsabilités des problèmes liés à la protection des données privées.

Se connecter en un clic avec Facebook

Lorsque vous souhaitez jouer à un jeu, utiliser une application pour courir ou même réserver vos prochaines vacances, vous devez créer un compte avec une adresse mail, un mot de passe, confirmer ce mot de passe et cette adresse mail. Une démarche qui nécessite plusieurs clics. Vous pouvez aussi vous connecter en utilisant votre compte Facebook. Vous accédez donc en un clic à votre jeu ou votre application de voyage.

Avec ce clic, vous autorisez Facebook à récolter toute une série de données. Cela va de votre nom et votre adresse mail à des données plus précises telles que l’utilisation faite de l’application tierce connectée au compte Facebook, le nombre de fois que vous vous connectez par jour, les scores de vos jeux, le temps de connexion, les amis avec qui vous partagez les scores, les invitations reçues,... Cela dépend d'une application à l'autre, mais on le voit, les informations récoltées sont très variées.

Quelques conseils pour protéger vos données

Le premier conseil donné par Pierre Dewitte, chercheur au Center for IT & IP Law à l'Université de Leuven, est de faire attention à ce que l'on publie sur le réseau social. Le conseil peut paraitre évident et simpliste, mais certains utilisateurs publient beaucoup et très régulièrement des informations d'ordre privé.

Le site Facebook permet aussi de voir quelles sont les applications auxquelles vous avez donné accès. Pour accéder à cette liste, il faut aller dans les paramètres puis dans l'onglet "Apps et sites web". On y trouve les applications autorisées. Vous pouvez alors révoquer les autorisations une à une ou toute en même temps.