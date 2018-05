Comment se débarrasser d'une phobie?

La phobie est l'affection mentale la plus courante chez les femmes et la seconde chez les hommes. Pourtant, la soigner est possible.

Bernadette Hublet a été victime d’une forme sévère d’agoraphobie, la peur des espaces publics, de la foule. "Je ne pouvais plus sortir de chez moi. Quand je sortais dans la rue, je devais m’assurer d’avoir dix pavés devant moi. Et même chez moi je devais être accompagnée. Je me rappelle d’une crise de panique où j’ai appelé une amie et je lui ai dit que j’allais mourir."

Docteur Marilot, hypnothérapeute - © RTBF Info

Le docteur Eric Mairlot, hypnothérapeute, a traité par hypnose des centaines de patients phobiques. C’est votre cerveau qui est le responsable de votre phobie. "On est comme hypnotisé par une situation. Les gens qui vous parlent d’une phobie vont vous dire qu’ils ne voient que ça et automatiquement des pensées angoissantes viennent. On a construit des croyances négatives qui produisent des pensées automatiques, ce qu’on appelle des autosuggestions négatives. Ces pensées automatiques produisent des émotions très fortes et des fonctionnements physiologiques comme l’accélération des battements du cœur."

L’objectif du médecin est de transformer ces pensées négatives en pensées positives : "C’est la pensée qui produit le négatif et on peut modifier la manière dont on pense en l’orientant vers du positif. C’est le déclic. Il faut réaliser qu’on produit son angoisse soi-même par la manière dont on pense. Donc si on arrive à déstabiliser ses pensées et à apprendre à gérer l’émotion, on a plus peur de ses émotions. Alors on est capable de les accepter et de les gérer et la guérison peut aller très vite".