Comment produit-on de l’oxygène, ce gaz si précieux qui manque en Inde ou au Brésil ?

En Belgique, six acteurs se partagent le marché. Au sein de machines que l'on appelle des ASU (Air Separation Unit), elles séparent en fait l’air en oxygène (21%) d’une part et en azote (78%) d’autre part.

Pour les déplacements au sein de l’hôpital (un patient qui va subir un examen par exemple), on utilise plutôt des bonbonnes d’oxygène comprimé, qui accompagnent le patient. En temps normal, Saint-Luc en utilise 240 (régulièrement reprises et remplies par le fournisseur). Avec la pandémie, l’hôpital en utilise 120 de plus.

“Sans cela, on aurait dû se faire livrer tous les jours, explique Dominique Wouters, directrice du département pharmacie, y compris le samedi et le dimanche. Avec le nouveau container, on peut se limiter à une ou deux livraisons par semaine, et avoir la sécurité de toujours en avoir en réserve, au cas où un camion resterait bloqué par exemple.”

Avant la pandémie, les cliniques universitaires Saint-Luc , à Bruxelles, par exemple, avaient deux tanks à oxygène : un de 10.000 litres et un de 3000 litres. Avec la pandémie, la consommation de cet hôpital a été multipliée par deux voire par trois. Dès le mois de mars 2020, l’institution a donc décidé d’acquérir un nouveau container de 20.000 litres. Or, lorsqu’un liquide devient gazeux, son volume augmente considérablement : pour 1 litre d’oxygène liquide, une fois réchauffé, on obtient 850 litres d’oxygène gazeux. La capacité est donc considérable.

13.000 patients par semaine ont besoin d’oxygène

Du côté de l’AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) , on surveille le nombre de patients qui ont besoin d’oxygène chaque semaine, au niveau national. En temps normal, cela tourne autour de 9000 patients par semaine. Actuellement, avec le Covid, 13.000 patients sont concernés, et il y a eu des pics à 15.000.

Lors de la première vague, on a eu des pics où la demande a augmenté de 200%. Et lors de la deuxième vague, c’est monté jusqu’à 350%.

Les producteurs d’oxygène ont donc dû s’adapter pour répondre à cette demande. “Lors de la première vague, se souvient Emmanuel Dehan, directeur général Benelux chez Air Liquid (leader sur le marché belge de l’oxygène médical), on a eu des pics où la demande a augmenté de 200%. Et lors de la deuxième vague, c’est monté jusqu’à 350% parce qu’à ce moment-là, pour éviter d’être intubés, certains patients ont commencé à recevoir 40, 50 ou même 60 litres par minute. On a donc mobilisé toutes nos équipes au maximum.”

Pas de risque de pénurie en Belgique

D’après Essenscia, la fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie, il n’y a pas de risque de pénurie en Belgique. “La production d’oxygène médical n’est qu’une toute petite partie de la production de l’oxygène dans notre pays, précise Tinne Cattoor, responsable de la section des gaz industriels et médicaux. On en produit surtout pour une utilisation industrielle. Il est donc toujours possible de faire basculer cette production vers le médical, moyennant quelques adaptations.”

Les bonbonnes ne manquent pas non plus, mais il a fallu adapter la logistique : faire en sorte qu’elles soient remises directement dans le circuit pour qu’elles puissent être réutilisées au plus vite.

Au niveau des oxyconcentrateurs, par contre, “on a frôlé la catastrophe” rappelle Peter Van Draege, directeur général d’Oxysphair (distributeur d’oxyconcentrateurs). Un oxyconcentrateur est une machine, généralement utilisée par les patients à domicile, qui transforme directement l’air en oxygène, en fonction de ses besoins. “D’habitude, on peut livrer le jour même voire le lendemain, mais lors de la première vague, certains patients ont dû attendre 2-3 jours. La demande était énorme, et il n’y a pas beaucoup de fabricants dans le monde, ils n’arrivaient pas à suivre la demande.” Il a désormais constitué un stock de 700 machines, contre 200 habituellement.

Ailleurs, la lutte continue

L’AFMPS suit tout ça de près, et elle se veut rassurante : avec la vaccination et le fait que les maisons de repos sont désormais moins touchées, elle a bon espoir que les besoins diminuent et qu’il n’y ait plus de pic.

La lutte continue par contre au Brésil, au Pérou ou en Inde. Là-bas, les problèmes se multiplient. Quand il n’y a pas de problème de capacité de production, ce sont des problèmes logistiques qui se posent. Des camions-citernes qui viennent à manquer, des hôpitaux qui ne sont pas équipés de canalisations, des bonbonnes qui sont difficiles à transporter quand l’infrastructure ne suit pas (elles sont inflammables), du personnel médical insuffisamment formé, … L’ONG Path estime que la demande en oxygène, rien que pour les pays à revenus moyens et bas, s’élève à 26 ; 5 millions de m3.