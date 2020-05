Comment les musées doivent s'adapter pour leur réouverture

La grande exposition Monet quant à elle, rouvrira ses portes lundi au centre de Bruxelles. Là aussi la billetterie en ligne est imposée et l’entrée de l’expo a été restructurée. "Il y aura un flux unique, ce qui nous permettra d’expliquer aux visiteurs toutes les mesures que nous avons prises (…) pour respecter les mesures d’hygiène au sein de l’exposition ", explique le vice-président de " Exhibition Hub ", David Zylberberg. A l’entrée, le public sera invité à se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique et chacun recevra un masque.

Le musée Horta a aussi subi quelques modifications de parcours. Notre guide y voit là un certain avantage: "Le visiteur arrivera comme s’il entrait dans la maison de Horta. La circulation y sera simplifiée et plus confortable. C’est une conséquence positive inattendue. "

Le public sera-t-il au rendez-vous ? Pas facile de répondre à cette question car 85 % des visiteurs viennent de l’étranger et sont le principal apport financier du musée. Pour le conservateur, Benjamin Zurstrassen, les choses se présentent très mal : "Je n’ai pas de boule de cristal, car la situation de post confinement est beaucoup plus difficile à gérer, que celle d’un musée fermé avec des charges coupées durant le confinement. Ici nous allons retrouver des charges pour un public qui va diminuer de 85% ".

A l’intérieur, toute la scénographie a dû être revue en dernière minute. " Monet était un passionné de jardinage et au départ, le but de l’expo était de plonger le visiteur dans une jungle. Le public passait sur un pont ou devant de grands rideaux de fleurs, mais on ne peut plus le faire car de nombreux matériaux étaient en contact direct avec le visiteur", explique David Zylberberg.