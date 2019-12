Comment les Belges évitent-ils de conduire en ayant bu pendant les fêtes?

Pendant les fêtes, 9 Belges sur 10 (89%) s’organiseront pour éviter de prendre le volant sous l’influence de l’alcool pendant les fêtes de fin d’année. Comment font-ils ? Une enquête de l’Institut Vias dévoile les habitudes des Belges pendant les fêtes de fin d’année.

Les fêtes de fin d’années approchent à grands pas. Que ce soit pour le réveillon de Noël ou de Nouvel An, plus de la moitié des Belges choisiront un Bob ou seront certains de ne pas avoir dépassé la limite avant de prendre le volant. Les autres s’organiseront autrement. Et là, des différences entre les communautés du pays sont à noter.

Un Wallon sur 6 compte par exemple dormir sur les lieux de la fête. C’est deux fois plus qu’en Flandre (8%). Les Flamands préfèrent limiter leur consommation d’alcool pour être certains de ne pas dépasser la limite légale. Les Bruxellois, eux, rentreront en transports en commun (42%) ou en taxi (30%).

Bière sans alcool

Les conducteurs belges ont tendance à boire de plus en plus de bière sans alcool. Leur nombre a triplé en 3 ans. Le succès de ce type de boisson est particulièrement important auprès des personnes de plus de 55 ans : 1 personne sur 10 en boira.

Si une personne a trop bu et souhaite prendre le volant pour rentrer à la maison, plus d’un Belge sur deux (52%) envisage de la ramener chez elle ou de l’inviter à trouver une solution qui lui évite de conduire. Un Belge sur cinq (19%) lui interdira même de conduire. Par contre, 5% des personnes interrogées refusent d’intervenir et la laisseront prendre le volant. A noter que 6% des Wallons prendront le volant alors qu’ils auront "certainement trop bu".

Pas de remède miracle

Un Belge sur cinq croit encore (à tort) aux remèdes miracle pour faire baisser son alcoolémie plus rapidement. Pour faire baisser son taux d’alcool, 1 personne sur 10… mange beaucoup. Les jeunes sont même 15% à le penser.

L’alcool est inégalement éliminé par les organismes, mais la moyenne communément admise est de 0,15 ‰ par heure. Aucune pilule ni aucun " truc " ne permet de faire baisser l’alcoolémie plus rapidement. Les autres pseudos remèdes les plus souvent cités sont prendre un bon bol d’air frais (4%) et boire du café (4%) ou de l’eau (4%).

L’institut appelle la vigilance à l’approche des fêtes, particulièrement le 1er janvier. Malgré la campagne Bob, le 1er jour de l’An reste particulièrement dangereux : pratiquement un accident sur trois (32%) implique un conducteur sous l’influence de l’alcool.