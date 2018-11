Comment les baptêmes sont-ils encadrés à l'UCLouvain?

En condamnant lundi les dérapages commis en octobre dernier par la Maison des athlètes francophones (MAF), le cercle de la faculté des sciences de la motricité, l'Université catholique de Louvain (UCLouvain) a rappelé que plusieurs dispositifs permettent d'encadrer les baptêmes étudiants. Si ceux-ci ainsi que les bleusailles - les activités organisées entre la rentrée académique et le baptême - font partie du folklore estudiantin, ils font l'objet d'un travail d'encadrement destiné à prévenir les problèmes. Un protocole d'accord est notamment établi par un organe spécifique.

Ce protocole d'accord, en place depuis une vingtaine d'années à l'UCLouvain, est négocié au sein d'une commission paritaire qui réunit des représentants des autorités universitaires et des responsables de baptême. Des représentants des habitants de Louvain-la-Neuve font également partie de cet organe.

Les responsables de baptême dans les différents cercles reçoivent une formation complète l'année précédant le début des activités qu'ils organisent. Celle-ci couvre le contenu du protocole d'accord régissant les baptêmes, mais aborde également les risques et aspects médicaux de ce type d'activités.

Une deuxième formation est aussi dispensée aux membres des comités des cercles étudiants ainsi qu'aux affiliés des régionales une semaine avant la rentrée académique. Des membres de la MAF, cercle mis en cause dans les dérapages dénoncés en octobre dernier, ont suivi ces deux formations, a confirmé lundi le vice-recteur aux Affaires étudiantes, Didier Lambert.

Les calendriers des activités sont également soumis au préalable par les comités de baptême et font l'objet d'une analyse de la commission paritaire. Celle-ci vérifie leur concordance avec le protocole d'accord, et formule éventuellement des remarques. En plus de réagir durant la période de baptême si des signes d'un déroulement anormal des activités apparaissent, l'UCLouvain organise également un débriefing après cette période.