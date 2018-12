Comment le Musée juif s'est-il relevé de l'attentat?

Le 24 mai 2014, le Musée juif de Belgique à Bruxelles, dans le quartier du Sablon, était la cible d'une attaque terroriste. Une bénévole et un collaborateur du musée ainsi qu'un couple de touristes israéliens y ont perdu la vie sous les coups de feu. Quatre ans plus tard, l'auteur présumé, Medhi Nemmouche, doit être jugé à quelques centaines de mètres de là lors d'un procès d'assises. À ses côtés, sur le banc des accusés, il y aura également Nacer Bendrer soupçonné d'avoir aider à mettre au point l'attaque.

Une nouvelle programmation

Après l'attaque, le musée est resté fermé pendant quatre mois. Dès le début, il a fait le choix de l'ouverture : "Plutôt que de se refermer sur nous-mêmes, de raconter uniquement l'histoire et la culture juive, on a voulu s'ouvrir au maximum. On a voulu élargir nos thématiques, parler de sujets juifs, mais également du vivre-ensemble, du dialogue interculturel, de l'identité de manière générale. On a voulu aller aussi vers des publics plus fragilisés", explique Bruno Benvindo, directeur des expositions du musée.

À son ouverture, le musée a décidé de poser une question : "Bruxelles, terre d'accueil ?". Une immersion photographique du photographe Herman Bertiau dans le salon de Bruxellois s'interrogeant sur les vagues de migration et notamment celle du peuple juif. L'exposition est un succès, 10.000 visiteurs sont au rendez-vous.