Des vagues (et des îlots) de chaleur, surtout en ville

La Belgique s'étend sur quelque 30.000 km2. Nous sommes nombreux à vivre dans des zones densément peuplées. A titre d’exemple, dans le top 20 des communes belges qui comptent le plus d’habitants au kilomètre carré, 18 se trouvent en Région de Bruxelles-Capitale. Le trio de tête est formé par Saint-Josse-ten-Noode (23.371 habitants au km2 selon les chiffres de Statbel), Saint-Gilles (19.416 habitants au km2) et Koekelberg (18.506 habitants au km2).

Comment ces villes vivront-elles les futures vagues de chaleur à répétition ? Un rapport de 2020 intitulé "Evaluation de l’impact socio-économique des changements climatiques en Belgique" dresse un tableau plutôt sombre des décennies à venir. "Des projections détaillées montrent que, par rapport à la période de référence 1981-2014, le nombre de jours de canicule par an devrait passer d’environ 1 à près de 27 jours de canicule par an pour la période 2041-2074 sous le scénario RCP8.5. Dans les villes, l’augmentation de la température associée au phénomène d’îlot de chaleur urbain [formation, en ville, d’une sorte de micro-climat artificiel lié notamment à la nature d’occupation des sols, NDLR] pousse le nombre de jours de canicule à 41 par an."

Et ce même rapport d’ajouter que "cet effet urbain est très important pour la Belgique, étant donné que la plupart des habitants vivent dans des villes et des villages. Les villes pèsent donc lourdement dans l’évaluation de l’exposition de la population à la chaleur".

Le rapport climatique de l'IRM publié en octobre 2020 confirme : "En résumé, selon [le scénario le plus pessimiste], on peut s’attendre pour le centre-ville de Bruxelles en 2100 à ce que : le nombre de vagues de chaleur ait triplé, l’intensité des vagues de chaleur ait doublé, la durée des vagues de chaleur ait augmenté de 50%." Toujours selon l’IRM, les effets des îlots de chaleur seront "moins prononcés dans les zones rurales".

Les populations à risque et disposant de faibles revenus particulièrement touchées

Les plus faibles et ceux qui disposent de revenus limités seront aussi davantage touchés. En effet, peut-on lire dans "Evaluation de l’impact socio-économique des changements climatiques en Belgique", "les événements extrêmes tels que la chaleur urbaine ou les inondations dues aux fortes pluies ont souvent des effets plus graves sur certains groupes vulnérables, tels que ceux qui souffrent d’une mauvaise santé, de faibles revenus, d’un logement inadéquat ou d’un manque de mobilité". C’est d’ailleurs ce qui s’est produit en juillet 2021 dans la vallée de la Vesdre où les plus touchés étaient aussi les plus précaires.

Un exemple qui pourrait se généraliser, celui de la ville de Gand. A cet endroit, "la distribution spatiale du nombre de personnes bénéficiant d’une allocation de revenu de base correspond très fortement aux paramètres de stress thermique, car la pauvreté est concentrée dans les secteurs urbains denses qui sont également caractérisés par une chaleur estivale plus importante".

Cette particularité n’est pas limitée à Gand. Ainsi, "la structure physique et sociale de nombreuses villes belges étant comparable à la situation gantoise, on peut s’attendre à ce que les relations entre vulnérabilité socio-spatiale et impacts climatiques soient applicables à plus grande échelle en Belgique".

Le spectre de la canicule de 2003

Le scénario vécu en 2003, avec un été qualifié de "hors-norme" par les observateurs et marqué par une surmortalité importante due à la chaleur, pourrait devenir plus courant à l’avenir. Peut-être même plus vite que prévu, comme le déclarait l’an dernier Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, sur notre site internet. "À l’époque, on avait dit que dans le futur, une vague de chaleur comme celle de 2003 pourrait devenir une norme à l’horizon de 30 ou 40 ans. Or, ici, on est en train de se demander si le phénomène n’est pas en train de s’accélérer plus rapidement que ce qu’on craignait."

À l’inverse, ajoute le rapport qui évalue l’impact socio-économique des changements climatiques chez nous, le changement climatique mondial entraîne des hivers plus doux. "Par conséquent, la mortalité et la morbidité hivernales, qui sont actuellement beaucoup plus élevées que la mortalité et la morbidité estivales, devraient diminuer."