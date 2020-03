Comment le Coronavirus se transmet-il ?

"Comment attrape-t-on le Coronavirus ?", une question qui revient sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines désormais. Selon les documents régulièrement mis à jour par l'Organisation Mondiale de la Santé, le Coronaviruas COVID-19 est transmis par des personnes porteuses du virus.

La maladie peut se transmettre d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question, y compris pendant plusieurs heures.

On peut alors contracter le Coronavirus si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter le Coronavirus en inhalant des gouttelettes d’une personne malade qui vient de tousser ou d’éternuer. C’est pourquoi il est important de se tenir à plus d’un mètre d’une personne malade.

