Comment le co-fondateur de Microsoft a sauvé la recherche sur la communication extraterrestre

Le co-fondateur de Microsoft Paul Allen est décédé cette semaine des suites d'un cancer. Le site américain Vice en a profité pour revenir sur un épisode méconnu de sa biographie: son impact sur la recherche en communication extra-terrestre.

Dans les années 90, alors que toutes les institutions publiques se détournaient des recherches sur d'autres formes de vie dans l'univers, Paul Allen a sauvé - presque seul - l'institut américain Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI). Il a donné plus de 30 millions de dollars, permettant aux scientifiques de continuer leurs recherches de signaux extra-terrestres.

Qui allait payer?

Dans les années 90, explique Vice, les membres du Congrès américain ne voulaient plus perdre de l'argent à "chasser des Martiens" et l'institut SETI a réalisé que le seul espoir de continuer à financer la recherche était de s'orienter vers les dons privés. Un des fervents supporters du SETI, Barney Oliver, a décroché son téléphone et appelé une poignée d'hommes d'affaires américains, dont Paul Allen, en leur demandant un soutien financier.

Cet argent ainsi permis de scanner les signaux de 800 étoiles en trois ans. Mais les scientifiques ont rapidement réalisé qu'il leur fallait leurs propres télescopes être réellement efficace. Cet investissement était estimé à 25 millions de dollars, qui allait donc payer? La réponse est Paul Allen, il a financé le projet de sa poche.

L'homme d'affaires a ainsi "permis de sauver le SETI", assure Seth Shostak, astronome au SETI. Ces dix dernières années, les télescopes financés par Paul Allen ont connu autant de succès que d'échecs. Pas moins de 200 millions de signaux de milliers d'étoiles ont été analysés, des émissions inhabituelles ont été étudiées et des signes d'une possible vie ont été détectés.

