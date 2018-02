Comment la vague de froid venant de Russie va déferler sur la Belgique

Ensuite un réservoir d’air froid va commencer à dégouliner dès jeudi sur la Russie, il passera par la Baltique et ensuite par la Pologne, avant d’arriver en Allemagne samedi pour atteindre l’Est de notre territoire dimanche.

Les températures prévues à Bruxelles mardi : il n'y aura plus de dégel - © RTBF

Avec ce changement de masse d’air et ce vent de Nord-Est qui se renforce, les conditions seront nettement plus froides. Ce réservoir d’air froid russe va donc s’accentuer au moins toute la semaine prochaine. Il n'y aura plus de dégel en journée.