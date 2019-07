Comment la presse parlait-elle de la canicule de 1947 ?

Avec ses 38,3 degrés, le vendredi 27 juin 1947 (l’ancienne marque record avant ce 24 juillet) était devenue la journée la plus chaude en Belgique depuis le premier relevé officiel de 1833. Tout le pays traversait alors une période de canicule. Pour autant, la presse en fit peu de cas. A l’époque, pas encore d’information en télévision, quelques bulletins en radio, la presse écrite était alors omniprésente. La chaleur extrême n’était manifestement pas une information en soi : pas de plan canicule ou d’alerte, pas davantage de conseils ou de recommandations, de reportages au bord de l’eau…

Figures congestionnées

La canicule donnait même lieu à quelques billets d’humeur, tel celui-ci dans La Libre Belgique du 6 juillet 1947 : "cette année, le soleil s’est montré particulièrement généreux. Devançant la canicule, il nous a permis de battre un record : l’Observatoire a enregistré le 27 juin un chiffre de degrés qui n’avait plus été atteint, en Belgique, depuis 114 ans. Nous n’en sommes pas plus fiers pour cela […] Les chaleurs excessives sont bien supportées par les gens particulièrement frileux. Mais les autres ! Les obèses sont rubiconds, humides, poussifs. Les nerveux sont à plat et irritables. Les nuits sont mauvaises, peu réparatrices : l’humeur s’en ressent."

Ou encore celui-ci, dans l’Indépendance du 30 juin 1947 : "Il faisait chaud. Nous en avions nettement l’impression et, aurions-nous douté de nos sens, qu’il suffisait de considérer le comportement de nos voisins pour être fixés : figures congestionnées, striées de rigoles, luisantes de sueur, journaux et brochures transformés en éventail, qui ne déplaçait d’ailleurs qu’un air chaud, épais et comme visqueux qui se collait à nous ! Bref, il faisait chaud !"

Ravitaillement en bières

Fin juin-début juillet, la canicule était évoquée pour ses implications dans la vie quotidienne. Par crainte du transport, les fleurs exposées à l’orangerie du jardin botanique devaient être coupées sur place. "Après Bruges, écrit La Lanterne du 30 juin 1947, Anvers et Binche, Liège a reçu samedi, par une chaleur torride, les participants du Festival mondial du film et des Beaux-Arts." Deux jours plus tôt, le quotidien bruxellois titrait dans les pages sportives consacrées à la troisième étape du Tour de France, Bruxelles-Luxembourg : "écrasées par la chaleur, de nombreuses vedettes abandonnent." Et qu’écrire de ceux qui poursuivaient leur route ? "Parce qu’un malheureux camionneur a eu l’idée d’arrêter son camion plein de bière au bord de la route pour voir le spectacle, une bagarre, la première, éclate. Bientôt, c’est un amoncellement de vélos au bord de la route, les coureurs montent à l’assaut des camions et le dévalisent."

Une pratique aujourd’hui interdite… et punissable.