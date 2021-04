Comment la forêt wallonne peut-elle survivre au changement climatique ?

La forêt wallonne souffre. Les fréquents épisodes de sécheresse ou les ravageurs, comme le scolyte, menacent sa survie. Que faire pour lui donner un avenir ? Tous les spécialistes s’interrogent. Or, il faut poser un choix tout de suite : 15 millions d’arbres doivent être plantés incessamment.

En 35 ans de carrière, Philippe Nivelle, agent du Département de la Nature et des Forêt, a constaté le dépérissement progressif de plusieurs essences dont les plus emblématiques comme le chêne pédonculé, le hêtre, le frêne, l’érable. Ce n’est pas fini, dit-il : on a seulement vu au milieu des années’80 que les chênes mouraient à cause de la sécheresse vécue 10 ans plus tôt, en 1976. Or, on vient de connaître plusieurs étés secs d’affilée…