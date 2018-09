Comment l'ouragan Florence influence le vent en province de Luxembourg ?

Florence a fait la une de l’actualité car son passage a causé d’importants dégâts dans le Sud-Est des Etats-Unis. Les vestiges de cet ouragan sont à l’origine du temps venteux, pluvieux et orageux de ce dimanche. Les explications avec Marc Vandiepenbeeck, consultant en climatologie pour l'Institut Royal Météorologique (IRM)

L’ouragan " Florence " est un ouragan cap-verdien car il est né dans les îles du Cap-Vert et a ensuite traversé l’Atlantique jusque dans les Carolines aux USA. Ensuite, il a pris la direction du Nord et puis du Nord-Est pour passer de l’état d’Ouragan à simple dépression tout comme l’ont fait " Maria " et " lee " l’année dernière. En remontant l’Atlantique en direction de notre pays, " Florence " a perdu ses caractéristiques d’ouragan car la température de l’eau de mer est inférieure à 26°C, une condition pour maintenir la dépression en ouragan. Ne dites plus " Florence " mais " Fabienne " La dépression a d’ailleurs été rebaptisée.