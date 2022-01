Comment l’épidémie de coronavirus pourrait-elle prendre fin ? "Une hypothèse est que, petit à petit, une immunité collective s’installe"

Omicron, plus contagieux mais faisant moins d’hospitalisations, va-t-il devenir une simple grippe ? C’est une hypothèse, répond Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l’ULB, invité sur Matin Première ce jeudi alors qu’un comité de concertation a lieu en matinée.

Une immunité collective pourrait expliquer la moindre létalité d’Omicron

"L’hypothèse est que, petit à petit, une immunité collective s’installe, une vraie cette fois-ci. Elle serait basée d’une part sur l’immunité post-vaccination, post deux doses, post trois doses. Et d’autre part, sur (les contaminations). Et donc une partie de la population a développé une immunité tout à fait naturelle. Je pense qu’on arrive petit à petit à cette immunité collective et c’est ce qui pourrait expliquer la moindre létalité d’Omicron."

Pour combien de temps ?

Car si Delta et Omicron se ressemblent, ils arrivent dans des contextes bien différents. "En fait, Omicron n’est pas tellement différent de Delta, sauf qu’il arrive dans une population qui est nettement plus immunisée et protégée que le variant Delta. Ça, c’est donc plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, la question est : combien de temps va durer cette immunité collective ? Et deuxième chose, je ne veux pas casser l’ambiance, mais en 2021, on a eu cinq variants préoccupants, donc il n’y a pas beaucoup de raisons qu’en 2022, malheureusement, on n’en ait pas non plus."

Pas une science exacte

Le variant suivant sera probablement plus contaminant, selon Yves Coppieters. "Qui dit contamination, dit a priori moindre létalité, mais quoi qu’il en soit, ce n’est pas une science exacte."

Régler le problème à l’échelle mondiale

Tant que la pandémie n’est pas réglée à l’échelle mondiale, des virus toujours plus contaminants pourraient faire leur apparition. "Soit on garde notre regard dans des œillères et on ne regarde qu’autour de soi, soit quelqu’un se lève un jour en disant : 'Non, on règle le problème à l’échelle mondiale parce que sinon, on ne va jamais s’en sortir'."

Pour s’en sortir, l’épidémiologiste a deux hypothèses.

Un : l’hypothèse naturelle et environnementale. "Il y a une souche plus létale, plus virulente, qui débarque avec une plus forte mortalité, et ces souches plus virulentes ont malheureusement moins la possibilité de se répliquer puisqu’elles sont tellement létales qu’elles vont s’éteindre naturellement, et c’est ce qui s’est passé avec le SARS-CoV-1, le SRAS, en 2003."

Deux : l’immunité collective. "Une fois qu’on a la vaccination, une fois qu’on a les traitements, une fois qu’il y a une immunité collective qui se développe dans la population, comme c’est le cas actuellement, l’épidémie va petit à petit s’éteindre, c’est-à-dire qu’elle ne va pas disparaître, on ne va jamais éradiquer le SARS-CoV-2, mais on va arriver à un niveau de circulation très faible et ce niveau de circulation va être tout à fait maîtrisé par ces stratégies, et éventuellement avec un risque de retour saisonnier, comme la grippe saisonnière.

On peut adapter les vaccins

"Et ce risque est tout à fait maîtrisé parce qu’on peut adapter les vaccins, et surtout on peut adapter les traitements petit à petit par rapport à ces futures vagues qui ne seront pas du tout des vagues de la même intensité. C’est ça l’évolution d’une épidémie et c’est un contrôle à long terme. On ne parle donc plus d’un coronavirus grave, mais on parlera d’un coronavirus dit bénin, comme on les trouve de façon saisonnière chez nous, avec des simples rhumes et des angines, etc."

Et ça, c’est la vision optimiste pour 2022… voire plus tard.