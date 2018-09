Comment installer une caméra de surveillance en toute légalité

Vous envisagez de placer une caméra dans votre hall, la chambre de vos enfants, le jardin… Est-ce légal ? Oui, mais à la condition de respecter quelques règles. Et celles-ci ont changé depuis peu.

La vieille loi de 2007 est maintenant soumise au RGPD (le fameux règlement général de protection des données) qui s’impose dans tous les pays de l’union européenne depuis mai dernier. Le principe est que 'les caméras de surveillance' doivent être déclarées. Toute personne, physique ou morale doit introduire une déclaration lorsqu’elle installe des caméras (fixes ou mobiles) pour surveiller un lieu.

Déclarer une caméra placée dans la chambre d’un bébé?

Une personne physique qui installe une caméra à l’intérieur de son habitation (" À des fins personnelles et domestiques," dit la loi) ne doit pas faire de déclaration.

Pas de déclaration non plus pour les caméras intégrées dans les vidéoparlophones. On pense à ces caméras qui ne cadrent que le visage de celui qui sonne à la porte, sans que l’on puisse distinguer l’arrière-plan.

Et l’obligation de déclaration ne concerne pas non plus les caméras utilisées dans un but récréatif. Cette fois, il est question de la caméra que l’on fixe sur son casque de ski pour filmer nos plus belles chutes.

Mais attention, le particulier qui veut placer une caméra pour surveiller sa propriété (l’entrée de sa maison, le hall d’entrée d’un immeuble à appartements, le jardin qui l’entoure) devra faire une déclaration, car il reste interdit de filmer hors de sa propriété, la route qui se trouve devant chez vous par exemple. Et encore plus de filmer le jardin du voisin.