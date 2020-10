Coronavirus en Belgique: comment garder le moral ?

Ce n’est pas ce qu’on s’imaginait. En mars, au début, on pouvait croire qu’en faisant le gros dos, il finirait par nous laisser tranquilles ce coronavirus. Juste une mauvaise passe. Mais non, il est toujours là. Il s’incruste. Il reprend vigueur. Et les mesures se succèdent – assouplissement, durcissement, et ainsi de suite. Pour combien de temps ? On ne sait pas.

"On doit bien avouer qu’en ce qui concerne les pandémies on a peut-être un peu oublié la durée dans laquelle s’inscrivent des crises de cette nature", souligne Vincent Yzerbit, psychologue social (UCL). "En tant que population, nous n’avons pas ou plus l’habitude de soutenir des périodes aussi longues de détresse."

Alors comment on fait, pour tenir, psychologiquement parlant ? Faire l’autruche, continuer comme si de rien n’était, advienne que pourra ? Ou à l’inverse, se couper de tout, hiberner, mettre sa vie entre parenthèses ? Ici nous allons plutôt explorer quelques pistes pour continuer à vivre, tout en tenant compte du contexte hors norme dans lequel nous sommes tous plongés. Conseils de pros.

Accueillir ses émotions

"La toute première chose, c’est d’être indulgent avec soi-même, accueillir ses émotions avec bienveillance, se dire qu’on a le droit de ressentir de l’angoisse, de l’inquiétude, de la colère", dit Lucie Hubinon, chargée de prévention et de promotion en Santé mentale pour l’AVIQ.

On n’a pas à être performant, on fait tous comme on peut

"Dans la société de la performance où on évolue, où il est difficile de parler de nos craintes, de nos émotions, de nos faiblesses, c’est important d’accepter que c’est dur", poursuit-elle. "On n’a pas à être performant, on fait tous comme on peut".

C’est pour elle une première étape vers la résilience, "cette capacité à rebondir en période d’adversité, à s’adapter".

Garder le lien social

"Évidemment c’est compliqué, de garder le contact dans cette période d’isolement physique mais c’est important de rester en contact avec ses collègues, ses amis, sa famille, par téléphone ou par tous les moyens, et parler de ce qu’on vit avec des personnes extérieures si on en ressent le besoin", poursuit Lucie Hubinon.

"On n’a plus les mêmes possibilités dans cette situation de pandémie comme on pourrait en avoir dans le cas d’une catastrophe naturelle. Mais nous disposons d’outils extraordinaires, qui nous permettent de travailler cette solidarité, nous avons des moyens de communication et nous pouvons cultiver ce lien social, beaucoup plus que par le passé, en gardant les précautions en matière de distance physique", abonde Vincent Yzerbit.

Garder le contact, entretenir les liens, c’est important pour soi et pour les autres. Or soulignent les deux spécialistes, s’occuper des autres, c’est aussi s’occuper de soi. Un cercle vertueux.

Etre attentifs aux autres

"Nous sommes des animaux sociaux : en situation d’incertitude, on a un besoin irrépressible de nous tourner vers les autres pour chercher des signaux réconfort, et le fait de voir chez les autres des signaux de réconfort est une aide très précieuse, donc ne sous estimons pas nous-mêmes l’aide qu’on peut apporter aux autres", explique Vincent Yzerbit. Un échange de bons procédés, en somme, "qui permettra à chacun de passer l’épreuve plus facilement".

"On sait que faire preuve d’empathie, s’intéresser à l’autre, faire preuve de compréhension, à travers les moyens dont on dispose, ça permet de diminuer le stress, ça contribue au fait de se sentir bien", souligne Lucie Hubinon. Quand on passe un appel à un collègue ou un ami, l’idée n’est donc pas forcément de commenter ensemble l’actualité, la cohérence ou la pertinence des mesures mais de se focaliser sur ce que l’on ressent, ensemble. "On peut essayer de s’observer soi, de se demander ce qu’on ressent et inviter nos proches à faire ce travail-là aussi et à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. Ça, ça peut aider en termes de moral".

Et c’est d’autant plus précieux pour un proche qui serait lui-même malade, en quarantaine, en attente du résultat d’un test.

Voir que tout le monde partage ce fardeau en allège le poids

Au-delà de nos proches, être attentifs aux autres, pour Vincent Yzerbit, c’est aussi une question de solidarité plus globale. Qui peut s’exprimer aussi dans le respect des mesures. "Si vous vous rendez dans des lieux publics, le fait de bien respecter les mesures est un soutien à l’autre, le fait d’être attentif au personnel du supermarché où l’on se rend, c’est une façon de renforcer le lien social et de montrer son respect à l’autre. Le fait de s’envoyer mutuellement des messages de respect et d’application des mesures a un effet sur le moral, sur la motivation. Voir que tout le monde partage ce fardeau en allège le poids."

"On est tous dans le même bateau, on n’est pas seul face à cette adversité, et on va y arriver, on a tous des capacités d’adaptations", renchérit Lucie Hubinon.

