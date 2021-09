Comment fonctionne le système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ?

La Commission européenne a pour objectif d’atteindre la neutralité climatique dans l’UE (Union européenne) d’ici 2050. Auparavant, d’ici 2030, elle veut réduire d’au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre du "Green Deal" européen, la Commission a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE-UE, ou ETS pour European Union Emission Trading System en anglais). Il s’agit d’une sorte de "bourse du carbone" qui concerne donc les émissions de CO2 ou autres gaz à effet de serre, et qui fonctionne dans tous les pays de l’UE, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Permis de polluer

Chaque entreprise reçoit un quota d’émissions de gaz à effet de serre, un "permis de polluer", en quelque sorte. Si elle émet moins de CO2, elle peut revendre ses quotas non utilisés à une entreprise plus polluante, ou les garder pour l’année suivante. Le niveau total d’émissions de gaz que peuvent émettre toutes ces entreprises est plafonné et, une fois par an, on fait le bilan. Une entreprise qui ne peut pas restituer un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions s’expose à de lourdes amendes. Elle préférera racheter les quotas d’une entreprise qui n’a pas utilisé les siens.

Le SEQE-UE existe déjà depuis 2005. Il entre dans sa quatrième phase et il concerne (pour les installations d’une puissance supérieure à 20 MW) désormais :

le CO2 provenant de la production d’électricité et de chaleur, les secteurs industriels qui consomment beaucoup d’énergie (raffineries de pétrole, sidérurgie, cimenteries, chimie etc.) ainsi que l’aviation commerciale (uniquement pour les vols intra-européens)

le protoxyde d’azote (N2O) provenant de la production de certains acides

les PFC (perfluorocarbones ) provenant de la production d’aluminium.

Le SEQE-EU couvre en Europe plus de 11.000 installations, et environ 45% des émissions de CO2 européennes.