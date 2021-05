Comment expliquer ces chants antisémites et drapeaux israéliens dans les stades de football aux Pays-Bas

Les supporters ne sont pas encore de retour dans les stades. Mais le récent incident à caractère antisémite impliquant le joueur Noa Lang lors de la célébration du titre de champion du FC Bruges, après le nul contre Anderlecht nous rappelle qu’ils restent présents aux côtés de leur équipe et que leurs chants peuvent susciter une profonde polémique . Jeudi, le "Mieux vaut être mort que d’être un juif du Sporting" (d’Anderlecht) a fait réagir l’ensemble de la classe politique et les organisations juives . "Je ne voulais offenser personne", a réagi après 48 heures Noa Lang, soutenu par son club.

Le folklore footballistique, pour celle ou celui qui n’y est pas habitué, peut faire sursauter. Et légitiment choquer ! Entre deux insultes homophobes ("Enculé !", "PD"…), les kops usent également du surnom "juif" pour désigner leurs ennemis jurés. Pour les "paysans" du FC Bruges, les "juifs" sont les Mauves et blancs, ceux de la capitale.

Des juifs et une capitale. Comme les supporters et les joueurs de l’Ajax Amsterdam, le club phare du football batave, celui qui a fait exploser Rinus Michiels, Johan Cruijff, Frank Rijkaard, Marco Van Basten, Seedorf, Zlatan Ibrahimovic et plus récemment Hakim Ziyech… Et si le "sobriquet" craché par les fans brugeois n’était qu’un emprunt aux traditions ajacides ?

Les "Super juifs"

Chez nos voisins, les codes sont figés et donnent lieu, de la part des supporters des équipes qui affrontent l’Ajax à des refrains violemment antisémites. Lors du classico batave, "De Klassieker", les suiveurs du Feyenoord Rotterdam en ont créé un qui suscite régulièrement les commentaires mais qui fait partie de l’ADN du club depuis une trentaine d’années: "Hamas, Hamas, joden aan de gas".

Traduisez : "Hamas, Hamas, les juifs en chambres à gaz". Le Hamas est le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza et est entré ces derniers jours en conflit avec Israël suite à l’expulsion de familles palestiniennes de leurs maisons dans les territoires occupés de Jérusalem-Est.