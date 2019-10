Comment éviter que votre gourde devienne un véritable nid à bactéries

Utiliser une gourde et la remplir d'eau du robinet, plutôt que d'acheter de l'eau dans des bouteilles jetables : c'est meilleur pour l'environnement, et aussi pour le portefeuille. En Belgique, l'eau du robinet est très surveillée du point de vue sanitaire. Encore faut-il bien entretenir sa gourde, et la nettoyer correctement. Si on se contente de remettre à niveau l'eau contenue dans la gourde, cette dernière va rapidement devenir un nid à bactéries. Ce n'est d'ailleurs pas nécessairement plus propre si on ne nettoie que la partie de la gourde qui est en contact avec la bouche.

Comme l'explique le Dr Philip Tierno, microbiologiste à l'Université de New York à Mashable, "les bactéries ont tendance à former un biofilm qui va s'accumuler à l'intérieur du contenant". Ce biofilm contiendra différents types de bactéries qui proviennent du monde extérieur: lorsque vous serrez la main de quelqu'un, lorsque vous empoignez une rampe d'escalier ou une main courante dans le métro, lorsque vous allez aux toilettes avant de reprendre votre gourde. Rincer cette dernière ne suffit donc pas, selon le Dr Tieno, "il faut impérativement frotter l'intérieur de la gourde" pour éliminer ce biofilm, selon lui.

Quelques conseils pour bien nettoyer votre gourde

Comment rendre votre gourde réutilisable (quasiment) à l'infini : en la nettoyant correctement. Le site des magasins Trakks, spécialisés dans le matériel pour le trail et la randonnée, livre quelques conseils pour entretenir sa bouteille réutilisable :