Comment encadrer le développement de l'Intelligence Artificielle?

La lumière qui s’allume et la chasse qui se déclenche automatiquement dans les toilettes publiques, le ticket de métro qui actionne le portique d’entrée sur la voie, les logiciels de traduction automatiques tels que Google translate… l’Intelligence Artificielle est présente partout dans notre quotidien. Selon Agoria, la Fédération des entreprises technologiques, la numérisation et l’Intelligence Artificielle pourront créer 860.000 emplois à l’horizon 2030. Les défis qui accompagnent le développement de l’intelligence artificielle sont également nombreux : prendra-t-elle le pas sur l’homme ? Ou, au contraire, sera-t-elle une opportunité, pour l’être humain, de forger un monde meilleur ?

Face à ces constats, le vice-Premier ministre, Alexander De Croo, et Philippe De Backer, le ministre de l’agenda digital souhaitent passer à la vitesse supérieure afin de développer les connaissances et compétences nécessaires pour saisir l’opportunité que représente l’intelligence artificielle.

Des recommandations concrètes

Dans un rapport émis ce matin, un groupement de 40 experts issus du milieu académique et des entreprises, des start-up et des administrations mandatées par le Alexander De Croo et Philippe De Backer, produisent plusieurs recommandations, avec pour objectif, d’encadrer le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Ils préconisent ainsi d’investir dans l’éducation. « Nous n’avons actuellement ni la masse critique, ni les outils nécessaires pour assurer la transition ver la technologie et l’intelligence artificielle, et les écoles ne préparent pas les prochaines générations pour le 21e siècle. Nous proposons donc la création d’un nouveau programme universel de développement des compétences pour les adultes et davantage de compétences numériques et humaines pour nos jeunes » est-il écrit dans le rapport.

Ils suggèrent aussi de faciliter l’adoption et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les entreprises via la mise en place de programmes de formation au sein des sociétés, des projets etc., car « travailler avec l’IA peut être perçu comme complexe, ou les entreprises peuvent manquer de ressources internes », expliquent les experts. Enfin, ces derniers veulent attirer davantage de talents en intelligence artificielle en Belgique. « C’est pourquoi nous proposons de faire de la Belgique le laboratoire d’IA de l’Europe par le biais de » sandboxes « et d’une collaboration à grande échelle au sein du monde universitaire. » Toutes ces mesures auront, bien sûr, un coût. Un coût qu’ils ont chiffré à 1 milliard d’euros d’ici 2030.

Grâce à ce plan de recommandations, le groupement d’experts ainsi que les deux ministres qui l’ont mandaté, espèrent mettre l’intelligence artificielle sur la table du prochain gouvernement.