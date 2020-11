Comment économiser sur son assurance auto ?

Etape obligatoire pour tout possesseur d’une voiture, on n’évite jamais la visite chez un assureur ou un courtier pour assurer son précieux bien à 4 roues. Mais comment être sûr d’avoir le meilleur prix pour la couverture dont on a besoin ? Autrement dit, comment éviter de se faire pigeonner ? Parce que souvent c’est la première assurance à laquelle on souscrit. Il n’est pas rare d’avoir une voiture avant de quitter le nid parental et de ne pas en avoir changé depuis. Ce qui peut jouer à votre avantage, nous y reviendrons. Mais il est vrai qu’on va avoir tendance à aller dans la même agence que ses parents ou dans la banque où l’on est déjà client. Ce n’est pas forcément une bonne idée.

Comparer, comparer, comparer C’est une étape indispensable. Il existe de nombreux assureurs en Belgique et tous n’ont évidemment pas les mêmes prix, ni les mêmes conditions. Gardez en tête une chose : le prix ne doit pas être votre seul critère. Soyez conscient que les assureurs ne vont pas tous assurer le bris de vitre, ou vous rembourser le dépannage (par exemples). Gardez la tête froide et ne vous précipitez pas. La notion la plus importante, c’est finalement de prendre le temps de lister vos besoins et vos souhaits en termes d’assurance. Sachez que le prix d’une assurance auto est fixé sur base de différents critères : Votre âge

La date à laquelle vous avez passé le permis

Votre lieu de résidence

Votre véhicule (marque et modèle)

La cylindrée de votre véhicule

La puissance de votre véhicule (en Kw)

Les accidents que vous avez eus dans le passé (surtout en tort) Ce sont les critères principaux, d’autres peuvent parfois intervenir comme le fait que votre voiture soit dans un garage la nuit, que vous ayez suivi un cours de conduite défensive, le nombre de km que vous faites par an ou encore la valeur neuve de votre véhicule (dans le cas d’une omnium ou petite-omnium). Une fois ces critères connus, un assureur ou un courtier sera en mesure de vous faire une proposition. C’est là qu’il ne faut pas céder à la tentation de signer trop vite. Prenez le temps de réfléchir et de confronter les propositions. On ne vous dit pas forcément de faire TOUS les assureurs de Belgique, mais d’a minima frapper à la porte de plusieurs d’entre eux.

Les comparateurs en ligne C’est vrai qu’on aurait tendance à choisir la solution de facilité et d’utiliser un comparateur en ligne. D’après Wauthier Robyns, directeur presse et communication d’Assuralia, ce n’est pas forcément la bonne idée : " On voit que les comparateurs ne sont pas parvenus à dominer le marché. Si on va au Royaume-Uni par exemple, vous allez voir partout d’importantes publicités pour des comparateurs d’assurance auto, ils sont devenus de véritables prescripteurs en la matière et le public à le réflexe de s’adresser à eux. En Belgique, c’est beaucoup moins le cas. " Vous verrez vous-même en faisant le test qu’aucun comparateur en Belgique ne vous propose un état des lieux exhaustif du marché à l’heure actuelle. Par ailleurs, il est rare que le prix affiché par un comparateur pour une prime corresponde à celui que vous aurez en agence. Ne basez donc pas votre décision là-dessus. Mais vous pouvez toujours les utiliser pour vous aider à avoir des indications sur un ordre de prix.

Faire jouer la concurrence Si vous avez pris la peine de sélectionner plusieurs devis d’assurance, c’est là que ça devient intéressant. Il est encore possible pour vous de baisser le tarif d’une de ces propositions. Comment ? En les confrontant. Même si cela vous parait inconfortable, dites-vous que vous avez tout à y gagner. Sachez que l’assurance auto est souvent vue comme le premier pas chez un assureur chez qui vous vous rendez. L’enjeu pour lui sera après de vous garder pour votre assurance familiale, habitation et autres. Proposez le meilleur prix que vous avez reçu parmi votre devis aux autres assureurs et voyez quelles sont leurs propositions. Toutes ne joueront pas le jeu, mais certaines s’y prêteront et vous aurez alors le meilleur prix possible par rapport à vos souhaits. N’oubliez pas que vous pouvez encore faire baisser ce prix en réunissant vos assurances dans une même enseigne. Si votre compagnon ou votre compagne a également une voiture, si vous avez une assurance habitation, etc. Profitez-en pour les réunir et vous aurez la possibilité de faire encore baisser votre prime. Là encore, tentez de comparer les prix en tenant compte de l’ensemble, vous y serez encore plus gagnant.