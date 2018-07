Comment contrôler les permissions que vous donnez aux applications de votre smartphone?

Plus

Ce n'est pas un secret, les applications que vous téléchargez collectent certaines informations présentes dans votre téléphone. Après téléchargement, elles vous demandent plusieurs accès: par exemple, Pokémon Go a besoin de l'appareil photo et de votre localisation; WhatsApp utilise le micro et l'appareil photo de votre téléphone, mais nécessite aussi le partage de vos contacts. En général, les développeurs ne demandent que ce dont ils ont besoin... Même si, parfois, ces autorisations ne paraissent pas forcément claires d'un premier abord. Mais rien ne vous oblige à tout accepter, surtout si rien n'empêche le bon fonctionnement de l'application. Par contre, d'autres applis, comme les "lampes-torches", avaient fait parler d'elles il y a plusieurs années. Lors du téléchargement, elles demandaient à avoir accès aux contacts du téléphone, à l'agenda, à la localisation ou encore à avoir accès à l'appareil photo et au micro, sans que l’on puisse comprendre en quoi ces demandes d'accès se justifient en terme de fonctionnalité. Alors comment garder le contrôle de vos données? Comment consulter les informations que vous accordez à vos applications? Mode d'emploi pour les deux systèmes d'exploitation sur le marché : Android et IOS. Android Pour Android, peut importe la version, vous trouverez toujours quelque chose de similaire, rendez-vous dans les "paramètres" du téléphone dans la section "Applications".

Dans cette section vous pouvez voir toutes les applications présentes dans le téléphone.

Faisons donc le test avec Instagram. Après avoir cliqué sur l'icône, choisissez "autorisations". Vous pouvez donc voir les accès que vous avez accordés à l'application, comme l'appareil photo, le micro, le stockage ou encore la position.

Pour désactiver une autorisation, appuyez dessus. Si la permission est importante pour l'application, vous devrez peut-être appuyer sur une case de confirmation. Plusieurs fonctionnalités servent à son bon fonctionnement, vous ne saurez donc peut être plus utiliser Instagram correctement si vous les désactivez. Mais on remarque aussi que vous avez le choix de partager ou non vos contacts ou vos SMS, bien qu'on ne comprenne pas directement quel intérêt aurait Instagram d'avoir accès à vos SMS. Autre exemple avec l'app Shein, pour l'achat de vêtements et accessoires. Lorsque l'on clique sur l'icône, on remarque que l'utilisateur a le choix d'autoriser ou non un tas de fonctionnalités: agenda, appareil photo, contacts, SMS, stockage, position.

Là, on ne comprends pas très bien pourquoi une application d'achat aurait besoin d'avoir accès au stockage de votre téléphone ou à votre agenda... Force est de constater qu'elles sont toutes désactivées automatiquement, mais cela pose tout de même question. D'où l'intérêt de vérifier ce qui est autorisé ou non dans votre téléphone. Vous pouvez aussi fonctionner autrement, en consultant directement les "autorisations", dans les paramètres du téléphone. Cette page reprend toutes les autorisations disponibles sur votre téléphone: accès aux photos, à la localisation, au micro, etc. Appuyez sur n'importe quelle entrée pour voir les applications qui ont reçu ces autorisations, que vous pouvez désactiver, si nécessaire. iOS Comme sur Android, les applications iOS demandent des autorisations selon leurs besoins, et vous pouvez révoquer ces autorisations à tout moment. Dans Paramètres, appuyez sur "Confidentialité", vous pourrez ensuite, comme sur Android, sélectionner les applications individuellement et changer les paramètres selon ce que vous voulez autoriser ou non. Vous pouvez également accorder l'accès à une application tout le temps ou uniquement lorsqu'elle est ouverte. En toute logique, si vous désactivez la localisation dans une application comme Google Maps ou Waze, celle-ci ne fonctionnera plus du tout correctement. Prenez donc le temps de passer en revue ces différents paramètres si vous tenez à garder un minimum le contrôle sur vos données. Mais rappelez-vous que les formulations peuvent parfois être vagues quant à l'utilisation exacte de vos informations, donc restez vigilant.