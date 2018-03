Comment compenser son empreinte carbone lorsqu'on voyage en avion

La RTBF a contacté le service de presse de Ryanair afin d'en savoir plus, notamment comment était calculée la somme à payer par le voyageur pour compenser son empreinte carbone, quels étaient les organismes qui recevront les fonds récoltés et comment le voyageur qui verse de l'argent peut savoir si son don a bien été utilisé pour compenser son empreinte carbone. Nous n'avons pas encore reçu de réponse.

Ryanair a publié le 7 mars sur son site "Corporate" un communiqué mettant en avant sa "nouvelle politique environnementale" . On y lit notamment que Ryanair a décidé à partir de 2018 d'offrir la possibilité à ses passagers de faire un don afin de contribuer de manière volontaire à la compensation des émissions de carbone. "Les fonds récoltés grâce à ces dons seront distribués chaque année à des organismes gouvernementaux et à des ONG" dit le communiqué.

Un projet de compensation des émissions de carbone au Kenya - © TONY KARUMBA - AFP

Comment compenser ses émissions de CO2?

Celui qui veut compenser ses émissions de CO2 ne doit pas nécessairement le faire via le site de sa compagnie aérienne. Le site Ecoconso indique la marche à suivre. Cela se fait en trois étapes. D'abord il faut calculer la quantité de gaz à effet de serre émis. Cela peut se faire, par exemple, via le site belge Greentripper. La deuxième étape consiste à convertir en coût de compensation (en euros) et à proposer un projet de réduction de gaz à effet de serre à soutenir. Et enfin, il faut contrôler le suivi du projet afin d'être sûr que l'argent a bien servi à "gagner du CO2".

Par exemple, selon Greentripper, aller en avion de Bruxelles à New York (aller retour) émet 2491 kg de CO2. Pour compenser l'impact climatique, cela coûte environ 30 euros. Vous pouvez alors verser cette somme, par exemple, à l'organisation belge CO2logic qui l'affectera un projet qui lutte contre la déforestation en Afrique