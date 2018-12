Comment bien choisir son sapin de Noël?

Mais pour ceux qui s'orientent naturellement vers le sapin traditionnel, trois grandes options sont possibles : aller le chercher dans la nature, le choisir dans une pépinière ou dans un grand magasin. En pépinière, le choix est plus large mais les prix sont plus élevés. En grande surface, les sapins sont "standardisés" mais les prix sont plus attractifs. Comment faire le bon choix ? Quels sont les bons plans et les bons conseils ?

Un Belge sur cinq opterait pour un sapin naturel. Bien sûr il existe de plus en plus de choix face au sapin de Noël traditionnel comme les sapins artificiels ou les sapins alternatifs, où ce qui compte c'est de recréer l'esprit du sapin de Noël chez soi, en faisant appel à sa créativité (bricolages, piles de livres, etc.) ou en le trouvant dans un magasin de bricolage ou dans la grande distribution.

Le prix du sapin évoluera évidemment en fonction de la taille. Plus il sera grand, plus il sera cher.

Si vous cherchez un sapin plus petit ou plus grand, il faudra en général vous dirigez vers une pépinière.

La taille standard pour les belges se situer aux alentours de 1,5m et 1,75m. C'est cette taille qui est privilégiée par les réseaux de grande distribution. Une taille standardisée pour les clients belges. Les Allemands ont, par exemple, l'habitude de se diriger vers des arbres plus grands.

Choisir son essence: épicéa, nordmann, fraseri...

Plusieurs essences de sapins sont commercialisées en Belgique. - © RTBF

Deuxième choix important: l'essence. Tous les sapins ne sont pas les mêmes. En Belgique, on cultive principalement trois essences : l'épicéa, le nordmann et le fraseri.

L'épicéa, le sapin traditionnel des forêts d'Ardennes

C'est l'essence la plus traditionnelle de nos Ardennes belges. L'épicéa est un sapin "classique". Il est robuste avec un feuillage dense d’un vert franc. Il perd ses aiguilles et celles-ci piquent mais il dégage une odeur agréable. Sa croissance est rapide (4 à 6 années) et s’adapte à un climat rude et humide. Comme il demande peu de soins, il est moins cher que les autres essences.

Pour le prix, comptez de 20 à 25 euros pour un arbre de taille classique (1,5m à 1,75m).

Le nordmann, celui qui ne perd pas des épines mais qui n'a pas d'odeur

C'est l'essence qui a le vent en poupe depuis quelques années : le Nordmann. C'est l'essence la plus vendue en Belgique. Il a un gros avantage sur l'épicéa... il ne perd pas ses aiguilles. Mais ce n'est pas tout. Il est équilibré, son feuillage est dense et sa couleur d’un vert foncé brillant. Il a la particularité de conserver ses aiguilles très longtemps et il ne pique pas. Cependant, sa croissance est plus lente et il demande plus de soins que l'épicéa. Résultat, il est plus cher.

Pour le prix, comptez de 35 à 50 euros pour un arbre de taille classique (1,5m à 1,75m). C'est à peu près le double du prix de l'épicéa. Le prix grimpe rapidement en fonction de la taille mais il est disponible dans la grande distribution à des prix très attractifs.

Le fraseri, à mi-chemin entre l'épicéa et le nordmann

C'est une variété plus récente qui est originaire des États-Unis. Le fraseri se caractérise par un feuillage vert foncé et brillant aux revers présentant des reflets argentés. Comme le Nordmann, il ne perd pas ses aiguilles. Il est considéré comme une bonne alternative à l'épicéa traditionnel car il dégage une odeur agréable (plus citronnée). Mais comme le Nordmann, il ne perd pas ses aiguilles. Il pousse rapidement, mais sa croissance nécessite des tailles régulières. Niveau coût, il se situe entre l'épicéa et le Nordmann.

Pour le prix, comptez de 25 à 40 euros pour un arbre de taille classique (1,5m à 1,75m). C'est à peu près le double du prix de l'épicéa. Le prix grimpe rapidement en fonction de la taille.

D'autres essences moins connues: pungens, omorika ou nobilis

Mais ce n'est pas tout. En plus de ces trois essences plus courantes, il existe d'autres variétés cultivées en quantité beaucoup moins importantes. Des variétés qui sont donc plus difficiles à trouver dans le commerce.

Le pungens est de la familles des épicéas. C'est un sapin de Noël qui se caractérise par sa couleur gris-bleuté. Très populaire en Allemagne il se caractérise par un branchage relativement raide et des aiguilles piquantes.

L'omorika est également issu de la famille des épicéas. Il est apprécié pour son port plus élancé et une coloration d’aiguilles plus argentée.

Le nobilis est de la même famille que le nordmann et ne perd donc pas ses aiguilles. Par contre, contrairement à son cousin, il dégage une odeur. Il est apprécié pour son aspect bleuté argenté et son feuillage en font un arbre prisé des connaisseurs.