Comment bien choisir ses lunettes de soleil?

Le soleil est généreux cette semaine, plus de 26 degrés sont attendus jeudi. Mais il peut aussi être agressif, tant pour la peau que pour les yeux quand il n'y a pas de bonne protection.

Les lunettes de soleil, il y en a à tous les prix, mais sont-elles toutes efficaces? Pour s'en assurer, un détail important: le signe CE, qui signifie "conforme aux normes européennes".

Il ne faut pas non plus confondre les verres teintés, qui ne protègent pas les yeux, et les verres qui filtrent les rayons UV et protègent la rétine. Il faut donc prendre ses précautions, surtout vis à vis des enfants car leur cristallin (lentille principale de l’œil qui permet de voir nettement les objets qui nous entourent) n'est pas encore formé.

Pour de bonnes lunettes, comptez entre 60 et 80 euros.