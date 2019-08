Comment aider vos enfants à reprendre le rythme de l’école ?

La fin des vacances se profile et dans quelques jours les enfants retrouveront les bancs de l’école… et l’horaire qui va avec. Terminé de se coucher et de se lever tard, de manger à n’importe quelle heure et de passer plusieurs heures sur les écrans. Il faut reprendre des bonnes habitudes après deux mois. Mais comment les aider à reprendre un rythme correct pour ne pas être fatigué à la rentrée ?

Cela doit se faire progressivement mais il faut s’y prendre à l’avance (nous sommes le 26 août, mais il n’est jamais trop tard ceci dit). Il faudra effectivement entre une semaine et dix jours à l’enfant pour s’habituer à ce nouveau rythme.

Retrouver un sommeil "normal"

Le premier conseil et pas des moindres : adapter son sommeil. Un enfant âgé entre 3 et 5 ans a besoin de 12 à 13 heures de sommeil et dès l’âge de six ans de 9 et 11 heures de sommeil.

Pour cela, avancez l’heure fatidique petit à petit, quart d’heure par quart d’heure, jusqu’à atteindre l’heure qui deviendra la norme pendant les semaines d’école. Pareil pour le matin, poussez-le à se lever plus tôt de jour en jour avant la rentrée.

Autre conseil, une fois levé, être actif, garder le cerveau et le corps en mouvement, de préférence avec des activités ludiques.

Mettre en place des rituels

Il faut réhabituer l’enfant aux petites habitudes mises en place pendant l’année et qui ont été chamboulées pendant les vacances. Par exemple, après l’école, en prenant un bon goûter avant de faire les devoirs, ou encore, après le bain du soir, en lisant une petite histoire avant d’aller dormir.

Ensuite, évitez de laisser les enfants sur les écrans le soir. Que ce soit chez l’adulte ou l’enfant, ils provoquent très facilement des insomnies. Les tablettes et les smartphones diffusent de la lumière bleue, ce qui perturbe la sécrétion de mélatonine, un somnifère naturel. Nous le fabriquons lorsque nous nous trouvons dans l’obscurité et c’est cette hormone qui nous prépare au sommeil.

Habitudes alimentaires et stress de la rentrée

Il faut également retrouver de bonnes habitudes alimentaires. Les vacances sont synonymes de repas moins équilibrés. On mange plus de glaces, on s’autorise des sodas et des sucreries. Bref, réhabituez votre enfant à prendre des repas à heures fixes, rééquilibrez les assiettes avec tous les aliments dont il aura besoin pour être en forme.

La rentrée scolaire peut aussi être synonyme de stress pour certains enfants. Il faut donc les rassurer. N’hésitez donc pas à reparler du déroulement d’une journée scolaire typique avec lui, de lui demander s’il est content de retrouver ses copains et copines de classe.

Vous pouvez aussi lui demander qu’il participe à la préparation de son cartable et de son plumier, ou même d’aller faire les courses pour la rentrée avec lui.