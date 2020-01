Comment agir contre la disparition des distributeurs de billets de banque

Le ministre wallon du budget par vraiment convaincu

La question des distributeurs a été posée par Ecolo ce lundi au Parlement de Wallonie et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean-Luc Crucke (MR) ne semble pas convaincu. Pour le ministre wallon du budget, la taxe sur les automates n’est pas un levier suffisant pour les banques qui évoquent aussi par exemple les frais lier à la sécurité qu’entraîne un distributeur. Pour Jean-Luc Crucke, le débat doit être plus large et surtout numérique : "On est dans un problème de société. On doit ouvrir le spectre et se dire que demain, même en ruralité, peut-être que le numérique pourra être la meilleure des réponses à tous […] Demain, on aura besoin de mieux et de plus de numérique. Le tout c’est de trouver l’échéance."

Pour le ministre du budget, il y a aussi un travail de pédagogie à faire pour aider les personnes moins familières avec l’informatique. Cela dit il l’admet aussi, il n’est pas le seul compétant pour résoudre ce problème, que ce soit pour les questions de numérisation, de ruralité ou encore pour faire pression su Bpost pour avoir au moins un distributeur par commune, le fédéral devrait aussi intervenir.