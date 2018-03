Commémorations du 22 mars à Zaventem: Charles Michel a rencontré les familles de victimes

Alors que les associations de victimes avaient fait part de leur mécontentement à l'issue de la cérémonie qui s'est déroulée jeudi à 07h58 dans le hall des départs de l'aéroport de Zaventem, le Premier ministre Charles Michel s'est rendu ensuite à l'hôtel Sheraton pour s'entretenir avec des proches des victimes.

Le fondateur de l'association de victimes V-Europe Philippe Vansteenkiste faisait partie des personnes que le Premier ministre a rencontrées en privé : "On a pu tirer les choses au clair et comprendre où étaient les malentendus. C'est bien qu'il soit passé. On a pu apaiser les quelques points de malentendus. On espère que cela va réconforter les cœurs".

Les représentants des victimes et certains proches avaient déploré que la minute de silence n'ait pas été annoncée dans tout l'aéroport et le fait qu'un cordon les maintenait à distance de la plaque commémorative. Ils reprochaient également aux membres du gouvernement fédéral présents de ne pas être venus les saluer.

"Ça a été très mal organisé à mon avis. Je crois qu’on n’est pas au niveau de l’enjeu, des besoins des victimes qui essayent de rester sobres et discrètes, mais qui n’en peuvent plus, a ainsi regretté Guillaume Denoix de Saint Marc, fondateur et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme. Il y avait une colère parmi les victimes qui était palpable, qui s’est exprimée. Certains ne voulaient pas venir aujourd’hui à ce dépôt de gerbe du Premier ministre pour exprimer leur colère face au fait que rien ne bouge deux ans après".

Il y a une désorganisation et un manque évident d’empathie envers les victimes

"Aucune annonce, rien, déplore Thomas Savary, beau-fils d'une victime des attentats. Le Premier ministre arrive, rien non plus, c’était assez étrange ! Une barrière de sécurité nous séparait nous victimes de la commémoration et des fleurs qui étaient déposées, comme si on n’avait pas le droit de se recueillir".