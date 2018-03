Commémorations du 22 mars à Zaventem: "Ça a été très mal organisé"

Les associations de victimes ont fait part de leur mécontentement à l'issue de la cérémonie qui s'est déroulée jeudi à 07h58 dans le hall des départs de l'aéroport de Zaventem.

Les représentants des victimes et certains proches ont déploré que la minute de silence n'ait pas été annoncée dans tout l'aéroport et le fait qu'un cordon les maintenait à distance de la plaque commémorative. Ils reprochent également aux membres du gouvernement fédéral présents de ne pas être venus les saluer.

"Ça a été très mal organisé à mon avis. Je crois qu’on n’est pas au niveau de l’enjeu, des besoins des victimes qui essayent de rester sobres et discrètes, mais qui n’en peuvent plus. Il y avait une colère parmi les victimes qui était palpable, qui s’est exprimée. Certains ne voulaient pas venir aujourd’hui à ce dépôt de gerbe du Premier ministre pour exprimer leur colère face au fait que rien ne bouge deux ans après", a ainsi regretté Guillaume Denoix de Saint Marc, fondateur et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme.

Il y a une désorganisation et un manque évident d’empathie envers les victimes

"Aucune annonce, rien, déplore Thomas Savary, beau-fils d'une victime des attentats. Le Premier ministre arrive, rien non plus, c’était assez étrange ! Une barrière de sécurité nous séparait nous victimes de la commémoration et des fleurs qui étaient déposées, comme si on n’avait pas le droit de se recueillir. Assez étrange avec un bruit, ce larsen qui a duré pendant X minutes à partir de 8H. Un moment hors du temps comme seule la Belgique peut l’offrir malheureusement de A à Z : de l’aide au victime jusqu’au recueillement deux ans après. Même là, il y a une désorganisation et un manque évident d’empathie envers les victimes, c’est assez hallucinant pour moi ce que nous avons vécu… ".

Durant la cérémonie, à la gauche des familles et de l'autre côté du cordon de sécurité, le CEO de Brussels Airport Arnaud Feist était entouré de représentants du gouvernement fédéral, dont le Premier ministre Charles Michel et les ministres Jan Jambon (Sécurité et Intérieur), Didier Reynders (Affaires étrangères), Koen Geens (Justice) et François Bellot (Mobilité et Transports) ainsi que du ministre-président du gouvernement flamand Geert Bourgeois

