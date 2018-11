Commémoration 14-18: la vie dans le "boyau de la mort"

Depuis les années 20, les vestiges des tranchées le long de l’Yser sont patiemment entretenus à Dixmude. C'est là, dans le fameux "boyau de la mort", que les soldats belges ont tenu les lignes pendant toute la durée de la Grande Guerre. Ils ont été emportés pour la plupart pour cause de maladie attrapée dans les eaux sales, salées et infectes. Désormais, ce sont 500.000 personnes qui visitent chaque année les sites du Westhoek, entre Dixmude et Nieuport.

Depuis la fin de la Guerre, les anciens sacs de sable sont remplacés par des sacs en béton. "Les odeurs et les obus manquent, mais néanmoins ça donne une bonne impression du paysage où les soldats belges ont vécu pendant presque cinq années", explique Franky Bostyn, directeur général adjoint du War Heritage Institute (WHI).

Sous les tranchées se trouvent des abris, les Belges les ont utilisés car ils faisaient office de connexion entre l’Yser et la première ligne belge qui était derrière l’ancien chemin de fer de Nieuport à Dixmude. L'armée belge était concentrée entre le fleuve de l’Yser. De Dixmude à Nieuport, derrière l’ancien chemin de fer, les zones entre les deux étaient inondées. "C’est ça qui a sauvé l’armée belge en 1914", raconte Franky Bostyn.

No man's land

Les soldats étaient dans le "boyau de la mort" pendant quelques jours. Un système de rotation était en place, les soldats belges observaient les Allemands et tenaient la ligne. "C’était une guerre de stabilisation, une guerre de tranchées, pas vraiment des offensives", ajoute le directeur.

Les soldats utilisaient une sorte de périscope de tranchées pour observer plus facilement. Le point le plus avancé de l’armée belge s'appelle la souricière. À quelques mètres de là se trouve premier bunker allemand. Franky Bostyn commente : "Ici, c’était vraiment le no man’s land entre les deux. Cette situation avec ces deux postes est arrivée ici en 1915 et c’est resté ici jusqu’au 28 septembre 1918, quand l’offensive libératrice a commencé."

Pendant la nuit, des patrouilles faisaient une petite reconnaissance, mais c’était des actions pour une demi-heure ou quelque chose comme ça.

La Première Guerre mondiale en Belgique a coûté la vie à 600 000 soldats de presque tous les pays impliqués.