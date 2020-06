Comme pour l'Homme, la peau des oiseaux devient plus foncée pour les protéger des rayons UV

Des biologistes de l’Université de Gand ont découvert que plus un oiseau vit près de l’équateur, plus sa peau est foncée. En effet, une peau "basanée" protège mieux contre les effets nocifs des rayons ultraviolets. Ce phénomène "évolutionnaire" qui a déjà été constaté chez l’Homme et chez les reptiles a fait l’objet d’une publication scientifique dans Nature.

Bien que le plumage des oiseaux soit étudié en long et en large, étonnamment, la peau en dessous de leurs plumes n’a jamais été examinée à la loupe. Des biologistes de l’UGent ont pourtant voulu savoir comment évoluait la couleur de la peau des oiseaux en dessous de leurs plumes et ont répertorié les couleurs de peaux d’environ 2250 espèces de volatiles provenant de différentes collections naturalistes, notamment celles de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Les spécimens représentent toutes les familles d’oiseaux connues et un quart de toutes les espèces.