Comité de concertation : vers une harmonisation de l’heure de fermeture à 23h30 pour le secteur de l’Horeca

Lors du précédent Comité de concertation, des assouplissements ont été décidés et doivent entrer en vigueur le 9 juin.

Il a été convenu que les cafés et les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients à l’intérieur. Cette mesure était, en principe, conditionnée à une bonne évolution des chiffres de l’épidémie, principalement une diminution du nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 dans les services de soins intensifs.

Les chiffres évoluant dans le bon sens, la réouverture des cafés et restaurants ne fait plus de doute.

►►► À lire aussi : Comité de concertation en cours : ce qui est sur la table

Des règles strictes ont été confirmées par arrêté ministériel, notamment la règle de 4 personnes par table, une distance d’1,5 m entre les convives de tables différentes.

Il y a également une volonté d’harmoniser les heures de fermeture des salles de café et restaurant et des terrasses à 23h30. Certains plaident aussi pour une ouverture plus tôt le matin, à 6 heures plutôt que 8 heures.

Tout cela devrait, selon toute logique, être validé et confirmé lors de la conférence de presse, programmée à 18h15.