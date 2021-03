Comité de concertation : tous les métiers de contact referment dès samedi, jusqu’au 25 avril

Le comité de concertation, réuni ce mercredi matin en urgence a donc décidé, sur base des avis des experts de prendre de nouvelles mesures pour faire redescendre drastiquement les contaminations : les métiers de contact sont en ligne de mire. Ils devront refermer leurs portes dès ce samedi 27 mars, et cela pour une durée de 4 semaines, soit le 25 avril.

Première réaction de la part du porte-parole du Syndicat Neutre des Indépendants (SNI) Olivier Mauen : "c’est la colère et le dégoût ! Tant pour les commerces non-essentiels que pour les métiers de contact : où sont les chiffres ? C’est inadmissible".

Désolation et colère

Pour Vincent Fontaine, porte-parole de l’Union nationale de l’Esthétique et du Bien-être, "c’est vraiment la désolation et la colère : on a rouvert seulement le 1er mars, les saunas le 8 mars et ici on nous referme déjà ! C’est une très mauvaise nouvelle, pourquoi sommes-nous visés encore une fois ? Les écoles et les entreprises sont les principaux foyers. Notre avis est de prendre les mesures là où se situent les problèmes. Certains secteurs travaillent avec toutes les précautions. L’effort collectif ? On l’a déjà très fort joué. On a subi le deuxième confinement, on pensait pour quelques semaines. Ça a duré 4 mois ! D'autres secteurs doivent le faire. On est de nouveau à peu près dans un scénario comme fin octobre".

Si les coiffeurs avaient pu rouvrir le 13 février dernier, les autres métiers de contact (salons d’esthétique, barbiers, pédicures non médicales, salons de manucure, salons de massage, salons de tatouage/piercing), fermés depuis le 2 novembre, n’avaient eux pu rouvrir à la clientèle que le 1er mars dernier.