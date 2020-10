Comité de concertation : statu quo pour la culture, pas de nouvelles mesures... jusqu'à leur évaluation ce vendredi 23/10

Depuis le début de la crise du coronavirus, la culture n'est pas épargnée et appelle à l'aide pour aller de l'avant. De nombreuses manifestations et standing publics ont eu lieu pour attirer l'attention du politique vers leur condition, d'abord au point mort et ensuite avec un redémarrage difficile. C'était donc avec une certaine appréhension que le secteur attendait ce comité de concertation de tous les dangers.

Finalement, aucune nouvelle mesure n'a donc été prise. Un soulagement pour le secteur, mais un soulagement relatif car la situation sera (ré)évaluée ce vendredi 23 octobre. D'ici là les règles actuelles demeurent en vigueur.

Une question se fait cependant déjà entendre, comment continuer à accueillir du public dans ces conditions ? L'espace nécessaire entre les personnes risque d'ailleurs de compliquer un peu plus encore l'organisation d'évènements viables.

►►► À lire aussi : Coronavirus et confinement : les travailleurs du secteur culturel s'immobilisent face à l'inaction des autorités