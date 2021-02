Comité de concertation : réouverture des campings et maisons de vacances le 8 février, et des parcs animaliers le 13 février

Au côté de l’annonce tant attendue par beaucoup d’entre nous, la réouverture des coiffeurs le 13 février, et des autres métiers de contact le 1er mars d’autres secteurs vont pouvoir bénéficier d’un relâchement. Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé à la suite du comité de concertation du 5 février :

Réouverture le 8 février des campings maisons de vacances et bungalows dans les parcs de vacances

Une réouverture le 13 février des parcs zoologiques, pour les activités en plein air

La possibilité pour les agents immobiliers de pouvoir faire visiter un bien immobilier avec son client à partir du 13 février

Réouverture des campings et parcs de vacances

Concernant maisons de vacances et bungalows dans les parcs de vacance, ainsi que des campings, le Premier a précisé que "le Comité de concertation avait pris acte de la décision du Conseil d’État, et qu’il donnait suite à cette décision." En effet, le Conseil d’État a considéré que la discrimination opérée entre ces hébergements et ceux qui ont pu rester ouverts n’avait pas été justifiée de manière adéquate.

"Conformément à l’arrêt, ces parcs pourront reprendre leurs activités à partir du 8 février selon les mêmes conditions restrictives que les autres types de logement. Cela signifie, entre autres, que leurs restaurants, bars et autres installations communes devront rester fermés" précise le communiqué.

Réouverture des parcs zoologiques

Concernant les parcs animaliers, ils peuvent rouvrir le 8 février "selon les mêmes règles que les parcs naturels. Cela signifie, entre autres, que seules les activités de plein air sont autorisées et qu’un strict contrôle de l’accès sera prévu".

Le prochain comité de concertation est prévu le 26 février. Les décisions prises à ce moment dépendront de l’évolution de l’épidémie, tout particulièrement les infections par les nouveaux variants, ainsi que la situation de la vaccination dans le pays.