Comité de concertation: les voyages non-essentiels ne seront plus interdits. Voici comment voyager à partir du 19 avril

Le Comité de concertation de ce mercredi a acté plusieurs décisions. Concernant les voyages non-essentiels, ceux-ci sont à nouveau autorisés. Pourtant, voyager ne sera pas pour autant facile. Toute une série de conditions s'appliquent. On retourne au scénario de Noël. Entre test PCR, Passenger Locator Form (PLF), quarantaine et zones rouges, oranges et vertes, on vous explique tout.

Jusqu’à présent, les voyages non-essentiels dans l'Union européenne avait été interdits pour les citoyens belges. L'arrêté ministériel qui encadrait l'interdiction expire le 19 avril et n'a pas été renouvelé: dès le 19 avril, vous pourrez désormais voyager même pour des raisons non-essentielles, notamment touristiques. Le ministre Franck Vandenbroucke avait laissé entendre dimanche dernier que la mesure serait en fait levée, mais que cet assouplissement serait accompagné de contrôles accrus et de sanctions pour les revenants d'une zone rouge qui ne se font pas tester. Voyager c'est donc possible, mais à certaines conditions.

Renforcement des contrôles

"L’interdiction des voyages non essentiels dans l’Union européenne prend fin le 19 avril, déclare-t-on. En ce qui concerne les voyages en dehors de l’Union, les règles européennes restent d’application. Un avis de voyage négatif reste en vigueur pour tous les voyages non essentiels". Le Premier a également affirmé que même si les voyages sont autorisés, il restent déconseillés: "On estime que ce n'est pas le moment de se mettre soi-même ou de mettre les autres en danger", a-t-il affirmé.

Globalement, le maître mot pour voyager c'est "testing-quarantaine-tracing". Les voyages en zone rouge seront déconseillés mais pas interdits, comme à Noël.

Alexander De Croo a toutefois été clair: la police va effectuer des contrôles pour s'assurer que l'obligation de remplir le PLF est respectée.

Le Premier ministre annonce un nouvel accord de coopération et annonce que les mesures détaillées ci-dessous sont valables jusqu'à la généralisation, au sein de l'Union européenne, du certificat vert de voyage.