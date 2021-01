Comité de concertation : les voyages non essentiels interdits tout le mois de février

Les voyages non essentiels seront interdits pour les résidents belges pendant le mois de février, jusqu'au 1er mars, a-t-on appris ce vendredi lors du comité de concertation de ce 22 janvier. Parmi les voyages considérés comme non essentiels figurent les voyages touristiques et récréatifs.

Parmi les voyages essentiels, on trouve notamment les raisons familiales, funérailles, études, etc. Il faudra présenter une déclaration sur l'honneur. Les personnes habitants des communes frontalières pourront continuer à traverser la frontière pour faire leurs achats.

Les personnes qui voyageront pour des raisons essentielles pendant plus de 48 heures devront continuer de respecter une quarantaine à leur retour, ainsi qu'un double test PCR le jour de leur retour et sept jours après. Les règles de cette quarantaine seront précisées et renforcées, et relèveront de la compétence des régions. La quarantaine pourrait être allongée à 10 jours au lieu de 7 actuellement. A noter que pour les personnes arrivant du Royaume-Uni ou d'Irlande, résidents belges ou non, la quarantaine est obligatoire quelle que soit la durée du séjour en Belgique.

Des sanctions seront prévues pour les contrevenants. L’idée serait pour les autorités de frapper un grand coup avant les vacances de carnaval pour éviter d’avoir, comme après le congé de carnaval 2020, une flambée des contaminations en Belgique.