Comité de concertation : les métiers de contact pourront rouvrir à partir du 26 avril

Le Comité de concertation de ce mercredi a acté plusieurs décisions. Au-delà de ce qui a été décidé au niveau de l’enseignement, de l’HoReCa et des voyages, des décisions ont été prises par rapport aux commerces et aux métiers de contact non médicaux.

Le Comité de concertation aujourd’hui en a décidé autrement : ces activités pourront reprendre à partir du 26 avril, en suivant des protocoles renforcés.

►►► À lire aussi : Entre éloignement, repli sur soi et retrouvailles, comment vivons-nous nos amitiés confinées ?

Lors du dernier Comité de concertation, les métiers de contact non médicaux avaient été obligés de fermer leurs portes à partir du 27 mars. Ces restrictions avaient concerné également les commerces, qui sont désormais accessibles sur rendez-vous.

Il a été également annoncé qu'une trentaine d'expériences et de projets pilots seront lancés afin de pouvoir figer d'un point de vue scientifique les modalités de démarrage des différents secteurs en sécurité et pour éviter d'éventuelles fermetures à l'avenir.