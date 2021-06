Comité de concertation : les gîtes de vacances se réjouissent des assouplissements

Les opérateurs touristiques se sont réjouis, vendredi soir, de la décision prise par le Comité de concertation – Codeco, qui regroupe des représentants du pouvoir fédéral et des entités fédérées – de permettre aux exploitants de résidences de vacances pouvant accueillir plus de 15 personnes de reprendre leurs activités à pleine capacité, à condition qu’ils respectent les protocoles sanitaires établis.

À partir du 27 juin, jusqu’à huit personnes, membres d’une même famille et enfants jusqu’à 12 ans non compris, pourront se rassembler à l’intérieur. Cette règle sera aussi applicable pour les vacances en famille dans les résidences de vacances, a fait savoir le Codeco. Les établissements pouvant accueillir plus de 15 personnes ne se verront plus appliquer de limitations, à condition que les protocoles sanitaires en place soient respectés.

"On souffle un peu et on est satisfaits. Ça nous rassure de voir que cette décision a été prise", commente Alexandra Carrara, de l’ASBL Accueil champêtre en Wallonie. "Il était grand temps que cette information puisse être transmise aux propriétaires d’hébergements touristiques et aux visiteurs qui ont réservé. On espère bien entendu que les hébergements vont pouvoir accueillir un maximum de personnes cet été et vont pouvoir reprendre des plumes par rapport aux pertes qu’ils ont essuyées depuis un an."

Quant au protocole sanitaire, Alexandra Carrara ne l’estime pas lourd d’application. "Nous proposons qu’il y ait un responsable corona par groupe de visiteurs et une charte à disposition des locataires du gîte."