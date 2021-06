Comité de concertation : les festivals et grands évènements pourront accueillir 75.000 personnes

Les membres du comité de concertation se sont réunis ce vendredi pour entre autres, parler et décider culture et événementiel. On le sait, les secteurs sportifs et culturels ont bénéficié, lors du Comité de concertation précédent, de mesures d’assouplissements qui doivent entrer en vigueur. Ce vendredi, ces mesures en question ont été actées. Mais ce n’est pas tout, d’autres secteurs attendaient des assouplissements pour l’été, comme les festivals et autres grands événements.

Alors qu’en est-il au niveau du nombre de personne autorisées pour ces grands évènements ? Et bien, il a été décidé au comité de concertation que 75.000 visiteurs maximum, hors staff, pourront se réunir lors de grands évènements à partir du 13 août.

Les participants à ces événements devront disposer d’une couverture vaccinale complète (+ 2 semaines) ou montrer patte blanche à l’aide d’un test PCR négatif (de moins de 72 heures). Il se peut que des tests rapides antigéniques sur place soient réalisés.

En cas de longs festivals, les participants devront se faire tester tous les deux jours à l’aide de tests antigéniques.

Prolongation des évènements tests

Le Comité de concertation a décidé de continuer à réaliser des évènements tests. Une trentaine d’événements tests devrait se dérouler entre le 1er juillet le 31 août inclus sur notre territoire.

Le but est d’acquérir des connaissances sur la manière d’organiser des événements en toute sécurité, en tenant compte des données scientifiques disponibles.

Il est notamment prévu d’organiser des événements tests pour étudier l’utilisation du " COVID Safe Ticket ", la qualité de l’air et la gestion des foules.