Comité de concertation : les enfants et les jeunes sont les oubliés des communications officielles, dénonce Bernard De Vos

"Je demande à nouveau aux politiques de prendre la peine de s’adresser aux enfants et aux jeunes pour leur expliquer correctement les décisions qui viennent d’être prises, avec empathie", enjoint le Délégué général aux droits de l’enfant en Communauté française, Bernard De Vos.

"Depuis le début de la crise, les enfants et les jeunes ont été oubliés dans toutes les communications officielles publiques", confie-t-il à Belga. "On continue à renvoyer chaque enfant, chaque jeune et sa propre souffrance individuelle, vers des services d’aide psychologique qui sont totalement débordés, sans tenir un discours collectif et empathique à leur intention. J’ai demandé des dizaines de fois que des conférences de presse adaptées aux jeunes puissent se tenir ou qu’on communique avec eux via les réseaux sociaux, par exemple".