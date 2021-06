Comité de concertation : les décisions concernant les marchés et autres activités ambulantes reportées au 11 juin

Un nouveau Comité de concertation se tient en ce moment. Initialement prévu le vendredi 27 mai, il avait été reporté d’une semaine. Au menu du jour, il y a des assouplissements et notamment en ce qui concerne les foires, braderies, attractions foraines, brocantes et marchés aux puces non professionnels. C’est en tout cas, ce qu’on espérait.

Nous venons d’apprendre que tous les assouplissements liés aux foires et brocantes sont reportés au comité de concertation du 11 juin.

La suspension du contrôle du nombre de personnes et les plans de circulation étaient sur la table.

D’ici-là, le plan de circulation et le contrôle du nombre de personnes sont toujours d’actualité

Les brocantes et les marchés aux puces organisés par des professionnels sont autorisés moyennant une autorisation préalable. Les vendeurs professionnels et non professionnels peuvent y participer. Toutefois, il faudra veiller à respecter minutieusement les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement.

Pour rappel, le nombre maximal de visiteurs autorisés dans le marché ne peut excéder 1 client par 1,5 m courant d’étals de l’échoppe ou du stand en question. Un plan de circulation à sens unique, avec des entrées et des sorties, est toujours d’application.

Les organisateurs et les vendeurs ambulants doivent continuer à mettre à disposition des produits d’hygiène des mains pour lutter contre la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Le port du masque reste obligatoire pour les commerçants ambulants.